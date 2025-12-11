Ortona, incontro tra Capitaneria di Porto e operatori marittimi per lo sviluppo dei porti di Ortona e Vasto

Nella mattinata dell’11 dicembre 2025, la Capitaneria di Porto di Ortona ha accolto un’importante riunione tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e gli operatori marittimi e portuali. Presenti all’incontro anche il Sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo, e il vicesindaco di Vasto, Licia Fioravante.

L’evento ha avuto come fulcro lo sviluppo dei porti di Ortona e Vasto, sottolineando la necessità di un confronto sui temi di interesse comune e del coordinamento tra le istituzioni locali. Il Capitano di Fregata Dario Gerardi, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Ortona, ha aperto l’incontro con un saluto, riportando i messaggi di benvenuto anche da parte del Direttore Marittimo dell’Abruzzo, Molise e Isole Tremiti, Capitano di Vascello Daniele Giannelli.

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Ing. Vincenzo Garofalo, ha illustrato i prossimi obiettivi strategici relativi ai due porti, evidenziando la necessità di un potenziamento delle infrastrutture per assicurarne la piena operatività. Ha specificato che entrambi i porti devono essere considerati come parte di un unico sistema.

Tra gli ospiti presenti, il Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, On. Lorenzo Sospiri, ha fornito una panoramica della situazione portuale abruzzese sostenendo che è fondamentale per il comparto produttivo regionale, con un impatto significativo sull’occupazione. Il Presidente ha anche messo in evidenza l’importanza di educare le nuove generazioni riguardo alle tematiche marittime, incoraggiando il coinvolgimento delle scuole, simile a quanto avviene durante gli Italian Port Days.

Il Console Generale Onorario di Grecia per le Regioni Marche, Umbria e Abruzzo, Dimitris Beligiannis, ha partecipato all’incontro, porgendo i saluti a nome dell’Ambasciatrice e ricordando la sua disponibilità a supportare le attività marittime, auspicando futuri collegamenti marittimi per passeggeri e merci.

Infine, il Segretario Generale, Salvatore Minervino, ha annunciato l’apertura di un nuovo ufficio di front office in Abruzzo e ha risposto a varie domande degli operatori portuali, fornendo dettagli sugli interventi infrastrutturali in corso e pianificati per garantire una maggiore funzionalità dei porti. In chiusura, sono stati scambiati auguri per le prossime festività natalizie e, al termine dell’evento, il Comandante della Capitaneria di Porto ha donato al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale un coin commemorativo per il ventesimo anniversario dell’ufficio di Capitaneria di Porto di Ortona.