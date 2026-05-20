Ortona, la regista Emanuela Rossi presenta il film “EVA” al Cinema Auditorium Zambra

Il Cinema Auditorium Zambra di Ortona (Ch) si prepara ad accogliere un evento di grande rilievo per la stagione cinematografica e culturale del territorio. Venerdì 22 maggio alle ore 21:00, sarà presentato il film “EVA” diretto dalla regista Emanuela Rossi, una delle voci più originali, coraggiose e visionarie del panorama cinematografico italiano contemporaneo.

Il pubblico avrà l’opportunità unica di assistere alla proiezione del film e di partecipare ad un incontro esclusivo con la regista. La serata sarà arricchita da un dibattito in sala con l’autrice, offrendo così una chiave di lettura profonda su un’opera che unisce elementi di thriller psicologico, mito e favola ecologica.

Il film, che vede la collaborazione del maestro Luca Bigazzi per la fotografia e delle intense interpretazioni di Carol Duarte ed Edoardo Pesce, riflette una profonda sensibilità verso i temi della natura e della complessità dei legami umani. La storia ruota attorno alla figura enigmatica di Eva, una donna che vive ai margini della società, immersa nei boschi e guidata da una misteriosa voce interiore. La sua missione, legata alla salvaguardia dei bambini e al mondo delle api, rappresenta un’importante allegoria della maternità e della ricerca della purezza in un mondo contaminato dai veleni della modernità.

L’incontro con Giacomo, un padre vedovo che tenta di proteggere il proprio figlio in un isolato casale, porterà a una riflessione profonda sul nostro tempo. L’evento è parte della programmazione multidisciplinare del Cinema Auditorium Zambra, gestito dall’impresa di produzione Unaltroteatro e diretto da Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio.

Per informazioni, dettagli sulla programmazione e prenotazioni, è possibile contattare la struttura in Via Don Giovanni Bosco 2 a Ortona (Ch) al numero fisso 085.8135184 o tramite WhatsApp al numero 375.5678433. Per comunicazioni digitali e prenotazioni sono attivi l’indirizzo email info@cinemauditoriumzambra.com e il sito www.cinemauditoriumzambra.com.