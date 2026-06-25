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Eventi e Cultura

Ortona: Lo spettacolo teatrale “Fuori Posto” della Ut Factory allo Zambra il 29 giugno

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La realtà teatrale Unaltroteatro presenta “Fuori Posto” allo Zambra

Unaltroteatro, con la nuova produzione “Fuori Posto”, chiude la stagione formativa del corso della Ut Factory e “Trame interiori” per adulti. Lo spettacolo andrà in scena lunedì 29 giugno alle ore 20:45 sul palco del Cinema Auditorium Zambra di Ortona.

L’opera, scritta e diretta da Lorenza Sorino, affronta il tema del sentirsi inadeguati, fuori tempo o distanti dalle convenzioni sociali. Con una serie di quadri scenici che esplorano la faticosa ricerca di un’identità, lo spettacolo offre una narrazione dinamica, poetica e ironica.

Il cast corale è composto da Luigi Di Fabio, Federico Faraone, Francesco Piccinino Camboni e Michele Sulkja, affiancati da Daniela Basti, Ludovica Iannucci, Mariapia Nervegna, Lorenzo Aquilano, Fabiola Di Sipio e Mauro Serra. Il racconto, che unisce prosa e movimento, mette in luce le competenze acquisite dagli allievi durante l’anno.

Il progetto si distingue per la sua accessibilità sociale, con la partecipazione speciale della Pastorale Sordi Lanciano Ortona e della Cooperativa Segni d’Integrazione. La produzione vanta il disegno luci di Arturo Scognamiglio, i costumi e l’aiuto regia di Fabiola Di Sipio, i contributi video di Lorenzo Aquilano e l’assistenza di Elisa Totaro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il telefono 085 8135184, il numero di WhatsApp 375 5678433 o inviare un’email a segreteria@cinemaauditoriumzambra.com.

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