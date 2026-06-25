Ortona: Lo spettacolo teatrale “Fuori Posto” della Ut Factory allo Zambra il 29 giugno

La realtà teatrale Unaltroteatro presenta “Fuori Posto” allo Zambra

Unaltroteatro, con la nuova produzione “Fuori Posto”, chiude la stagione formativa del corso della Ut Factory e “Trame interiori” per adulti. Lo spettacolo andrà in scena lunedì 29 giugno alle ore 20:45 sul palco del Cinema Auditorium Zambra di Ortona.

L’opera, scritta e diretta da Lorenza Sorino, affronta il tema del sentirsi inadeguati, fuori tempo o distanti dalle convenzioni sociali. Con una serie di quadri scenici che esplorano la faticosa ricerca di un’identità, lo spettacolo offre una narrazione dinamica, poetica e ironica.

Il cast corale è composto da Luigi Di Fabio, Federico Faraone, Francesco Piccinino Camboni e Michele Sulkja, affiancati da Daniela Basti, Ludovica Iannucci, Mariapia Nervegna, Lorenzo Aquilano, Fabiola Di Sipio e Mauro Serra. Il racconto, che unisce prosa e movimento, mette in luce le competenze acquisite dagli allievi durante l’anno.

Il progetto si distingue per la sua accessibilità sociale, con la partecipazione speciale della Pastorale Sordi Lanciano Ortona e della Cooperativa Segni d’Integrazione. La produzione vanta il disegno luci di Arturo Scognamiglio, i costumi e l’aiuto regia di Fabiola Di Sipio, i contributi video di Lorenzo Aquilano e l’assistenza di Elisa Totaro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il telefono 085 8135184, il numero di WhatsApp 375 5678433 o inviare un’email a segreteria@cinemaauditoriumzambra.com.