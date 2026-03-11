- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 12, 2026
Eventi e Cultura

Ortona: Lo Zambra ospita “L’ultima corsa di Fred Buscaglione”, uno spettacolo tra musica e nostalgia

Il mito di Fred Buscaglione rivive allo Zambra di Ortona: un viaggio tra musica e nostalgia. Il 19 marzo alle 20:45, presso lo Zambra di Ortona (Ch), sotto la direzione artistica di Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio di Unaltroteatro, si svolgerà lo spettacolo “L’ultima corsa di Fred”. Scritto e diretto da Peppe Miale, lo spettacolo non è una semplice biografia, ma un’indagine emotiva sulla figura di Fred Buscaglione, l’uomo che con “i suoi baffetti” e il suo sguardo fugace ha raccontato un’Italia in cerca di riscatto e sogni americani.

La regia è affidata a Peppe Miale, regista di consolidata esperienza, noto per la sua capacità di scavare nelle pieghe della società e dei miti contemporanei. In scena, Massimo De Matteo interpreta in modo intenso e coinvolgente la figura di Buscaglione, portando avanti una performance che oscilla tra disincanto e passione.

La narrazione parte dal tragico 3 febbraio 1960, quando la Ford Thunderbird lilla di Buscaglione si schiantò contro un camion all’alba romana, ponendo fine a una carriera fulminea ma confermando il suo nome nel mito. La musica dal vivo, con il pianoforte di Mariano Bellopede, la tromba di Ciro Riccardi e la batteria di Claudio Marino, ricrea l’atmosfera dei night club degli anni ’50.

Questo evento allo Zambra rappresenta una tappa importante della stagione curata da Unaltroteatro, che punta a coniugare la memoria collettiva con la riflessione contemporanea. I biglietti sono in prevendita su www.liveticket.it e per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 085.8135184, inviare un whatsapp al 375.5678433 o una mail a info@unaltroteatro.com. Sito: www.cinemauditoriumzambra.com. Segui le pagine social @cinemauditoriumzambra @unaltroteatro @utfactory per rimanere aggiornato sugli eventi futuri.

