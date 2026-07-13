Ortona, l’Open Day RB Casting allo Zambra: un’opportunità per attori e aspiranti del settore cinematografico

L’Open Day RB Casting si terrà martedì 21 luglio 2026 presso il Cinema Auditorium Zambra di Ortona. Si tratta di un’opportunità unica per gli attori abruzzesi e non solo, offerta da Unaltroteatro di Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio. L’iniziativa si propone di favorire un incontro e un confronto aperti, strutturati e costruttivi con casting director, agenti e professionisti del settore cinematografico.

L’evento, che aprirà l’OFF – Ortona Film Festival, diretto dai fondatori di Unaltroteatro, è promosso in collaborazione con varie associazioni del settore e ha l’obiettivo di creare uno spazio di scambio tra attori e figure chiave dell’industria cinematografica. Durante la giornata di approfondimento, gli attori avranno l’opportunità di affrontare temi centrali della professione, condividere esperienze e porre domande sui percorsi e le prospettive del lavoro artistico contemporaneo.

L’evento è aperto a tutti, ma si rivolge in particolare ad attori professionisti e aspiranti tali. Gli organizzatori tengono a sottolineare che l’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti disponibili. Uno degli elementi centrali dell’Open Day sarà il coinvolgimento diretto del pubblico, che potrà inviare domande ai professionisti presenti attraverso un apposito form online.

L’Open Day RB Casting gode del patrocinio di Abruzzo Film Commission e rappresenta un’importante occasione per gli attori di confrontarsi con esperti del settore e ampliare le proprie prospettive professionali.