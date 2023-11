Ortona, nuovi posteggi dedicati al mercato coperto e settimanale

Nuove opportunità per le attività commerciali del mercato coperto e del mercato settimanale

La giunta comunale ha approvato nella seduta di giovedì 9 novembre due provvedimenti che avviano la procedura pubblica per l’assegnazione di posteggi sia per il mercato settimanale del giovedì e sia all’interno della struttura comunale del mercato coperto.

«Si tratta di due delibere – sottolinea il sindaco Leo Castiglione – necessarie per avviare la pubblicazione dei bandi che andranno ad assegnare attraverso una gara pubblica diversi spazi dedicati alle attività commerciali nei due mercati cittadini per allargare l’offerta di servizi e dare maggiori opportunità per chi vuole investire nel nostro territorio».

In particolare per il mercato settimanale si tratta di sei postazioni, tre con superficie di 30 metri quadri e tre di 40 metri quadri, posizionati nell’area di piazza San Tommaso e riservate alle attività commerciali del settore non alimentare. L’assegnazione di queste postazioni con una concessione che avrà una durata di 12 anni, andrà a completare la composizione del mercato settimanale ortonese che prevede 78 concessioni complessive.

La seconda deliberazione riguarda il mercato coperto e l’avvio della procedura per predisporre l’avviso pubblico per l’assegnazione di 2 box, attualmente liberi, due posteggi con box da realizzare e 20 stalli riservati ai produttori agricoli.

«Questo nuovo bando andrà a valorizzare il mercato coperto comunale ampliando l’offerta merceologica con la possibilità anche di predisporre un’attività legata a caffetteria, bar e paninoteca e favorire lo sviluppo e un utilizzo più ampio della struttura comunale al centro della città, con attività che prevedono il consumo sul posto senza servizio assistito e che potranno quindi prevedere una apertura più articolata della struttura» commenta il vice sindaco Cristiana Canosa con delega al commercio. si apprende dal portale web ufficiale.

I posteggi con box già realizzati che saranno messi a bando sono riservati per la vendita di pane/prodotti da forno e per la carne mentre le nuove postazioni con box da realizzare riguardano la vendita di carne e bar/caffetteria/paninoteca. Le concessioni anche in questo caso avranno durata di 12 anni e per gli assegnatari dei posteggi, ad eccezione dei produttori agricoli, vi è l’impegno di garantire l’esercizio dell’attività per almeno quattro giorni settimanali. Inoltre gli assegnatari dei posteggi dovranno realizzare a proprie spese i relativi box di vendita, secondo le direttive di costruzione previste dall’amministrazione comunale. I costi sostenuti per la realizzazione dei nuovi box saranno scomputati dal canone mensile previsto per la concessione dei posteggi mentre i box realizzati entreranno nel patrimonio del Comune restando a servizio del mercato coperto. Dopo l’approvazione di giunta gli uffici competenti stanno predisponendo i relativi bandi pubblici.