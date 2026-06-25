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Attualità

Ortona punta su Andrea Mangi come referente di Confcommercio Chieti per rafforzare l’economia locale

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Confcommercio Chieti ha deciso di puntare su Andrea Mangi nominandolo referente per la città di Ortona. La nomina è stata approvata all’unanimità durante l’ultimo Consiglio provinciale dell’associazione e è stata ufficializzata durante un incontro tra la presidente provinciale Marisa Tiberio e lo stesso Mangi.

La scelta di affidare a Mangi il ruolo di referente per Ortona fa parte della strategia di Confcommercio Chieti di rafforzare la propria presenza sul territorio, garantendo una rappresentanza efficace e una maggiore vicinanza alle imprese locali. Marisa Tiberio, presidente provinciale di Confcommercio Chieti, sottolinea l’importanza di Ortona per l’economia della provincia, grazie alla presenza di un tessuto imprenditoriale dinamico e settori strategici come commercio, turismo e servizi.

“Andrea Mangi è stato individuato come figura in grado di interpretare le esigenze degli operatori economici locali e di rafforzare il dialogo tra l’associazione e le imprese ortonesi. La sua conoscenza del territorio e la sua esperienza imprenditoriale rappresentano un valore aggiunto per Confcommercio”, dichiara Tiberio.

In qualità di referente per Ortona, Mangi avrà il compito di fungere da raccordo tra gli associati e gli organismi provinciali dell’associazione, favorendo l’ascolto delle istanze provenienti dal territorio e promuovendo iniziative per la crescita associativa e la valorizzazione del sistema economico locale.

Mangi si dichiara entusiasta per la nomina e si impegna a essere sempre presente per ascoltare e gestire le necessità degli operatori economici e dei cittadini ortonesi che si rivolgeranno a Confcommercio. L’associazione rivolge a Mangi i migliori auguri per il nuovo incarico, sicura che il suo contributo potrà rafforzare ulteriormente la presenza e l’azione dell’associazione ad Ortona, collaborando con l’amministrazione comunale per sostenere le iniziative locali.

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