Ortona punta su Andrea Mangi come referente di Confcommercio Chieti per rafforzare l’economia locale

Confcommercio Chieti ha deciso di puntare su Andrea Mangi nominandolo referente per la città di Ortona. La nomina è stata approvata all’unanimità durante l’ultimo Consiglio provinciale dell’associazione e è stata ufficializzata durante un incontro tra la presidente provinciale Marisa Tiberio e lo stesso Mangi.

La scelta di affidare a Mangi il ruolo di referente per Ortona fa parte della strategia di Confcommercio Chieti di rafforzare la propria presenza sul territorio, garantendo una rappresentanza efficace e una maggiore vicinanza alle imprese locali. Marisa Tiberio, presidente provinciale di Confcommercio Chieti, sottolinea l’importanza di Ortona per l’economia della provincia, grazie alla presenza di un tessuto imprenditoriale dinamico e settori strategici come commercio, turismo e servizi.

“Andrea Mangi è stato individuato come figura in grado di interpretare le esigenze degli operatori economici locali e di rafforzare il dialogo tra l’associazione e le imprese ortonesi. La sua conoscenza del territorio e la sua esperienza imprenditoriale rappresentano un valore aggiunto per Confcommercio”, dichiara Tiberio.

In qualità di referente per Ortona, Mangi avrà il compito di fungere da raccordo tra gli associati e gli organismi provinciali dell’associazione, favorendo l’ascolto delle istanze provenienti dal territorio e promuovendo iniziative per la crescita associativa e la valorizzazione del sistema economico locale.

Mangi si dichiara entusiasta per la nomina e si impegna a essere sempre presente per ascoltare e gestire le necessità degli operatori economici e dei cittadini ortonesi che si rivolgeranno a Confcommercio. L’associazione rivolge a Mangi i migliori auguri per il nuovo incarico, sicura che il suo contributo potrà rafforzare ulteriormente la presenza e l’azione dell’associazione ad Ortona, collaborando con l’amministrazione comunale per sostenere le iniziative locali.