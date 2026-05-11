Ortona: “Quando l’America…” di Tania Liberati protagonista de “Il Maggio dei Libri” all’Auditorium Zambra

Giovedì 14 maggio alle ore 19:00, presso il foyer del Cinema Auditorium Zambra di Ortona, si terrà un nuovo evento nell’ambito della terza edizione de “Il Maggio dei Libri”. La rassegna, frutto della collaborazione tra Unaltroteatro e Libreria Moderna Fabulinus & Minerva, vedrà come protagonista l’opera “Quando l’America…” dell’autrice Tania Liberati, edita da Edizioni Menabò.

Il volume propone un viaggio narrativo che esplora i temi della partenza, della scoperta e del confronto con il mito del “nuovo mondo”. Attraverso un dialogo tra l’autrice e la giornalista Alessandra Renzetti, i presenti saranno guidati in un racconto che intreccia speranze e nostalgìe, riflettendo sulla ricerca di identità e sul senso di attesa che accompagna ogni grande cambiamento.

L’evento, a ingresso gratuito, sarà arricchito da un momento conviviale durante il quale verrà offerto un calice di vino a cura di CANTINA’. È possibile prenotare un aperitivo contattando il numero 375.5678433 o chiedendo info (anche su whatsapp) al 328.0883295.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Alessandra Renzetti al numero 366.3545040.