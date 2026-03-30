Ortona, scrittore Beniamino Cardines premiato per la sua carriera culturale e artistica

Lo scrittore abruzzese Beniamino Cardines è stato premiato con il “Premio alla Carriera” dalla storica e prestigiosa Associazione Olimpia, fondata nel 1947, per il suo impegno nella salvaguardia del patrimonio culturale nazionale. La motivazione dietro a questo prestigioso riconoscimento è stata la seguente: “Per le sue incessanti attività profuse che hanno contribuito a diffondere i valori della cultura e dell’arte con impegno e professionalità nella salvaguardia del patrimonio culturale nazionale”.

Il premio è stato consegnato a Cardines dalla Presidente dell’Associazione Olimpia, Annamaria Di Lorenzo, a poche settimane dalla sua candidatura ad “Autore del decennio 2016-2026” con la trilogia de “Le avventure di Plastica 1/2/3”. L’opera è stata lodata dalla critica e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti negli ultimi anni.

Beniamino Cardines, in merito a questo importante riconoscimento, ha dichiarato: “Cerco ogni giorno di dare un senso alla mia vita attraverso la cultura, la letteratura e l’arte. Sono convinto che il lavoro silenzioso e umile della cultura possa contribuire al bene comune e al benessere individuale e collettivo”.

Anche Annamaria Di Lorenzo, Presidente dell’Associazione Olimpia, ha elogiato il lavoro di Cardines, sottolineando l’importanza della promozione dei valori della cultura e della convivenza. L’Associazione ha deciso all’unanimità di conferire a Cardines il “Premio alla Carriera” per il suo impegno, la sua professionalità e la capacità di includere tutti.

Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti da Beniamino Cardines negli ultimi anni, spiccano il Premio Letterario Nazionale “Luigi D’Amico 2019” per la trilogia de “Le avventure di Plastica” e il titolo di “Miglior Autore dell’anno 2022/2023” ottenuto da LFA Publisher Italia-Spagna. Inoltre, è stato proclamato “Scrittore ecologico d’eccellenza nazionale” e ha ricevuto il Premio “Cultura Inclusiva e Arte” Agape 2023.

Il lavoro di Cardines, incentrato sulla diffusione dei valori culturali e sull’importanza della convivenza pacifica, ha ricevuto ulteriore riconoscimento con il Premio Internazionale Luca Romano per la Cultura 2024.

La carriera di Beniamino Cardines continua a suscitare grande interesse e ad ottenere importanti riconoscimenti nel panorama culturale italiano e internazionale.