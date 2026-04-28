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Attualità

Ortona, tavola rotonda della CGIL Chieti per il 1° Maggio: lavoro, sanità e appalti al centro del dibattito

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Sarà Ortona ad ospitare, giovedì primo maggio, l’iniziativa promossa dalla CGIL Chieti per la Festa dei Lavoratori. L’appuntamento è alle ore 17:00 all’Auditorium Eden di Corso Garibaldi 1, dove si terrà una tavola rotonda dedicata agli effetti concreti delle crisi globali sui territori della provincia.

La discussione verterà sulle difficoltà dei lavoratori e delle imprese, sulla sanità pubblica in difficoltà, sulle carenti infrastrutture, sulla necessità di prevenire gli infortuni e sul sistema degli appalti. Parteciperanno alla tavola rotonda Angelo Radica, Presidente ALI Abruzzo; Gianluca Orsini, Presidente Cantina Tollo; Marina De Marco, Presidente Confesercenti Chieti; il Consigliere Regionale Silvio Paolucci; Marco Di Francesco, dell’Associazione Studentesca 360 Gradi; e Franco Spina, Segretario Generale della CGIL Chieti.

Franco Spina, Segretario Generale della CGIL Chieti, ha dichiarato: “Le crisi che attraversano il mondo non restano fuori dai nostri confini. Colpiscono i contratti, i servizi, la salute. Il 1° maggio non è una ricorrenza retorica, è l’occasione per tornare a ragionare concretamente su cosa significa oggi tutelare chi lavora, e per farlo insieme alla comunità, non al suo posto. In particolar modo la nostra apertura è verso i giovani che dovranno essere i protagonisti del cambiamento”.

L’iniziativa mira a riportare al centro del dibattito pubblico le priorità dei territori: dignità del lavoro, qualità dei servizi e diritti di chi produce ricchezza senza vederne i frutti. Saranno affrontati temi cruciali come le condizioni di disagio sociale e il caro vita dei cittadini, in una cornice di confronto e attenzione verso le sfide che il mondo del lavoro e della società affrontano quotidianamente.

La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Anna Di Giorgio e rappresenta un momento importante per riflettere sulle problematiche attuali e per individuare soluzioni che possano migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei cittadini. Un appuntamento significativo che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche cruciali che riguardano il mondo del lavoro e il benessere sociale.

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