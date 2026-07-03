- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Luglio 4, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaOrtona, torna “Arrosticinema – Pellicole alla brace” con il film “Gioia mia”...
Eventi e Cultura

Ortona, torna “Arrosticinema – Pellicole alla brace” con il film “Gioia mia” per una serata di cinema e gastronomia all’Auditorium Zambra.

- Spazio Pubblicitario 02 -

Torna all’Auditorium Zambra “Arrosticinema – Pellicole alla brace”, primo appuntamento con “Gioia mia”

Il cinema auditorium Zambra di Ortona (Ch) si prepara a inaugurare la nuova edizione di “Arrosticinema – Pellicole alla brace”. A partire dal 9 luglio 2026, e per tutto il periodo estivo fino a settembre, l’iniziativa proporrà un appuntamento settimanale all’insegna del cinema e della convivialità, unendo la visione di pellicole selezionate a momenti dedicati al cibo con la formula “film + food”.

Il progetto, che si avvale dello slogan “Fuck the routine. Hello, cinema”, rientra nell’ambito dell’iniziativa Cinema Revolution ed è realizzato da Unaltroteatro di Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 9 luglio 2026: alle 19.30, chi vuole può consumare arrosticini, successivamente alle ore 21.15 presso l’auditorium Zambra ci sarà la proiezione del film “Gioia mia”, scritto e diretto da Margherita Spampinato.

L’opera cinematografica che vede come protagonista Aurora Quattrocchi vincitrice del prestigioso premio come Miglior Attrice Protagonista ai David di Donatello 2026 racconta la storia della settantenne Gioia e di suo nipote (l’attore è Marco Fiore di Pescara) un bambino di dieci anni: insieme condividono un legame profondo e una quotidianità densa di affetto, segnata dalle calde giornate estive trascorse insieme al mare.

La pellicola esplora con delicatezza le dinamiche intergenerazionali e i sentimenti autentici che uniscono la nonna e il nipote, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione attraverso il binomio tra la settima arte e la gastronomia. Per partecipare alla serata di apertura e ai successivi appuntamenti della manifestazione la prenotazione è obbligatoria. È possibile riservare il proprio posto contattando il numero di telefono +39 375 5678433.

Alessandra Renzetti
Giornalista
Tel. 366.3545040.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it