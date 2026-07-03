Ortona, torna “Arrosticinema – Pellicole alla brace” con il film “Gioia mia” per una serata di cinema e gastronomia all’Auditorium Zambra.

Torna all’Auditorium Zambra “Arrosticinema – Pellicole alla brace”, primo appuntamento con “Gioia mia”

Il cinema auditorium Zambra di Ortona (Ch) si prepara a inaugurare la nuova edizione di “Arrosticinema – Pellicole alla brace”. A partire dal 9 luglio 2026, e per tutto il periodo estivo fino a settembre, l’iniziativa proporrà un appuntamento settimanale all’insegna del cinema e della convivialità, unendo la visione di pellicole selezionate a momenti dedicati al cibo con la formula “film + food”.

Il progetto, che si avvale dello slogan “Fuck the routine. Hello, cinema”, rientra nell’ambito dell’iniziativa Cinema Revolution ed è realizzato da Unaltroteatro di Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 9 luglio 2026: alle 19.30, chi vuole può consumare arrosticini, successivamente alle ore 21.15 presso l’auditorium Zambra ci sarà la proiezione del film “Gioia mia”, scritto e diretto da Margherita Spampinato.

L’opera cinematografica che vede come protagonista Aurora Quattrocchi vincitrice del prestigioso premio come Miglior Attrice Protagonista ai David di Donatello 2026 racconta la storia della settantenne Gioia e di suo nipote (l’attore è Marco Fiore di Pescara) un bambino di dieci anni: insieme condividono un legame profondo e una quotidianità densa di affetto, segnata dalle calde giornate estive trascorse insieme al mare.

La pellicola esplora con delicatezza le dinamiche intergenerazionali e i sentimenti autentici che uniscono la nonna e il nipote, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione attraverso il binomio tra la settima arte e la gastronomia. Per partecipare alla serata di apertura e ai successivi appuntamenti della manifestazione la prenotazione è obbligatoria. È possibile riservare il proprio posto contattando il numero di telefono +39 375 5678433.

Alessandra Renzetti

Giornalista

Tel. 366.3545040.