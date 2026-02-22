Ortona, un pomeriggio speciale con il cast di “Gomorra – Le Origini” al Cinema Auditorium Zambra

Il prossimo 1° marzo, l’Auditorium Zambra di Ortona (Ch) ospiterà una giornata evento speciale dedicata alla nuova serie Sky Original “Gomorra – Le Origini”. Unaltroteatro di Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio ha organizzato un’occasione unica per il pubblico, offrendo la possibilità di assistere gratuitamente alle prime tre puntate della serie e incontrare il regista Marco D’Amore e gli interpreti principali come Luca Lubrano, Tullia Venezia, Fabiola Balestriere e Arturo Scognamiglio.

La maratona prevista per il pomeriggio prevede la proiezione delle prime tre puntate della serie, consentendo agli spettatori di immergersi nelle radici di un racconto epico che ha segnato l’immaginario collettivo. L’incontro sarà moderato dal critico cinematografico Piercesare Stagni, che guiderà il dialogo con il cast per svelare i retroscena e le ispirazioni di questo atteso prequel.

La direzione ha deciso di rendere l’evento gratuito per rendere il cinema un luogo di aggregazione accessibile e vibrante. “Portare le origini di Gomorra qui al Cinema Zambra è un regalo che abbiamo voluto fare al nostro pubblico”, hanno dichiarato gli organizzatori. L’ingresso alla manifestazione sarà completamente gratuito, ma sarà necessaria la prenotazione obbligatoria.

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a prenotare il proprio posto quanto prima per non perdere l’occasione di vivere un’esperienza cinematografica indimenticabile e scoprire dove tutto ha avuto inizio. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 085.8135184, mandare un messaggio su whatsapp al 375.5678433 o inviare una mail a info@unaltroteatro.com.

L’evento si prospetta come un’occasione unica per rivivere il grande cinema insieme ai protagonisti di “Gomorra – Le Origini” e scoprire i segreti di questa attesa serie televisiva.