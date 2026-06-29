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Eventi e Cultura

Ortona, Unaltroteatro presenta la nuova stagione 2026-2027: “Se non lo vedi non ci credi” con conferenza stampa e proiezione gratuita

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Un altro teatro presenta la nuova stagione 2026 – 2027: “Se non lo vedi non ci credi”

Unaltroteatro ha ufficialmente annunciato il lancio della nuova stagione teatrale 2026 – 2027 dal titolo significativo “Se non lo vedi non ci credi”. Gli spettacoli si terranno presso il Cinema Auditorium Zambra di Ortona (Ch) a partire dal 19 settembre 2026 fino al 3 aprile 2027, offrendo al pubblico mesi ricchi di spettacolo, cultura e sorprese.

Per dare il via alla nuova stagione, Unaltroteatro invita la stampa e gli appassionati alla presentazione ufficiale che si terrà mercoledì 1 luglio alle ore 20:30 presso lo Zambra. L’evento inizierà con una conferenza stampa seguita dalla proiezione esclusiva di un film gratuito a sorpresa, pensato per inaugurare al meglio il percorso artistico della nuova stagione.

Per rendere l’evento ancora più speciale, sarà organizzato un esclusivo aperitivo curato da Cantinà. Per partecipare a questo momento conviviale è necessaria la prenotazione anticipata, possibile contattando il numero telefonico +39 375 5678433. Unaltroteatro si prepara ad accogliere giornalisti, critici e spettatori per condividere l’inizio di una stagione che si preannuncia indimenticabile.

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