Ortona, Valter Polleggioni porta al Cinema Auditorium Zambra la mostra “LIBERAMENTE tratti”

L’artista Valter Polleggioni porterà la sua mostra “LIBERAMENTE tratti” al Cinema Auditorium Zambra di Ortona (Ch) a partire dal 30 aprile. L’esposizione, che durerà fino al 26 maggio, esplorerà il punto d’incontro tra pittura e teatro, offrendo una reinterpretazione visiva dell’universo scenico.

Il titolo della mostra enfatizza la libertà interpretativa dell’artista nei confronti del materiale di partenza. Alcune opere mantengono intatta la narrazione dell’opera di riferimento, mentre altre creano narrazioni visive autonome. Con tratti distintivi e vibranti, Polleggioni riesce a catturare l’atmosfera del palcoscenico, trasportando lo spettatore in una dimensione onirica e personale.

La collaborazione con Unaltroteatro di Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio arricchisce l’offerta culturale del territorio, unendo la produzione scenica all’arte visiva contemporanea. Le opere esposte sono il risultato di un processo di pittura digitale seguito da sofisticati sistemi di stampa, permettendo a Polleggioni di reinventare il teatro e creare un ponte tra parola scritta, azione teatrale e suggestione visiva digitale.

Valter Polleggioni, nato a Ortona nel 1957, è uno scultore attivo sul territorio dal 1984. Le sue sculture uniscono eleganza ed equilibrio ed hanno trovato spazio in numerose mostre collettive e personali, ospitate in collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero.

La mostra si terrà presso il Cinema Auditorium Zambra in via Don Giovanni Bosco 2 a Ortona (CH). Per ulteriori informazioni è possibile contattare il telefono 085.8135184, WhatsApp 375.5678433 o visitare il sito www.cinemauditoriumzambra.com.