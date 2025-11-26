Ospedale di Pescara, inaugurato nuovo blocco operatorio: da domani via agli interventi

PESCARA – All’ospedale di Pescara è stato inaugurato il nuovo blocco operatorio, intervento considerato strategico per il rinnovamento dell’intera area chirurgica del presidio. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, e il sindaco di Pescara, Carlo Masci, insieme al direttore generale della Asl di Pescara, Vero Michitelli, e alla direzione strategica aziendale.

Il nuovo blocco comprende quattro sale operatorie moderne, progettate secondo standard strutturali, tecnologici e igienico-sanitari aggiornati. Sono stati installati sistemi di ventilazione a contaminazione controllata, superfici ad alta sanificabilità, strumenti per il controllo digitale dei parametri di sala e nuove dotazioni per la chirurgia avanzata. Tra queste figurano colonne laparoscopiche 3D e una sala dedicata alla chirurgia robotica con sistema Da Vinci Xi, con l’obiettivo di rendere i percorsi chirurgici più sicuri, precisi ed efficienti.

L’intervento rappresenta la prima fase di un progetto più ampio, che prevede la progressiva riorganizzazione dell’intera area operatoria. Tra gli obiettivi indicati rientrano l’aumento della capacità produttiva, un miglior utilizzo delle agende operatorie e la riduzione dei tempi di attesa per i cittadini, attraverso una programmazione più razionale delle sedute chirurgiche.

La Asl di Pescara sottolinea che il nuovo blocco operatorio si inserisce nel percorso di modernizzazione dell’ospedale, orientato a coniugare innovazione tecnologica, sicurezza e qualità delle cure, con particolare attenzione agli ambienti critici e alle attività ad alta specializzazione.