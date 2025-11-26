Ospedale di Sulmona, l’appello di Amci e Diocesi: «Rischio paralisi in Ostetricia e Ginecologia»

SULMONA – L’Associazione Medici Cattolici Italiani (AMCI) sezione di Sulmona, «in piena e totale sintonia con S.E. Monsignor Michele Fusco, Vescovo della Diocesi di Sulmona-Valva», lancia «un pressante appello alle Autorità politiche regionali e locali, alle Istituzioni sanitarie competenti e all’intera opinione pubblica a difesa dell’Ospedale Unico della Valle Peligna».

Nel comunicato stampa congiunto si sottolinea che «l’attenzione è focalizzata sulla situazione di grave e crescente criticità che sta colpendo l’Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Ginecologia e Ostetricia a causa di un’allarmante e improvvisa carenza di personale medico».

Gli estensori del documento parlano di «Ginecologia e Ostetricia di Sulmona in emergenza a causa di assenze non prevedibili e temporanee: il trasferimento di un Dirigente medico, l’assenza per maternità di un Dirigente medico e l’imminente e prolungata assenza di un terzo Dirigente medico per motivi di salute».

«Questa congiuntura – si legge ancora – se non affrontata con un intervento straordinario e risolutivo immediato, rischia di compromettere seriamente la continuità e la qualità del servizio offerto, minando l’efficienza dell’intero Presidio ospedaliero e, di conseguenza, il diritto all’accesso alle cure per i cittadini del Centro Abruzzo».

Nel testo viene richiamata anche l’eccellenza del reparto: «È doveroso sottolineare l’assoluto valore dell’Unità Operativa che si intende difendere. Sotto la guida del nuovo Primario, il dottor Cosma Cosenza, insediatosi il 19 giugno 2024, il reparto ha vissuto un periodo di notevole crescita e consolidamento. Grazie all’alta professionalità del Primario e alla piena disponibilità dei colleghi ginecologi, è stato introdotto un approccio terapeutico multidisciplinare moderno ed efficiente».

I risultati, viene evidenziato, «sono tangibili: circa 500 interventi chirurgici eseguiti in meno di 18 mesi, elevata qualità dell’offerta sanitaria con interventi di particolare rilievo su patologie oncologiche e non, Unità Operativa che attrae pazienti anche da altre Regioni (mobilità attiva), rappresentando un vanto per l’Abruzzo e un beneficio economico per l’Azienda sanitaria e il territorio».

«L’AMCI e la Diocesi – prosegue il comunicato – ritengono che tale eccellenza, frutto di competenza e dedizione, non possa essere vanificata da emergenze gestionali e carenze di organico».

Da qui la richiesta alle istituzioni: «Facciamo appello alla responsabilità delle Istituzioni affinché venga garantito un immediato potenziamento dell’organico medico della U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia, tramite soluzioni urgenti come assegnazioni temporanee, concorsi lampo o convenzioni, al fine di salvaguardare la salute pubblica e preservare il prestigio dell’Ospedale di Sulmona».

Nel passaggio finale si richiama l’articolo 32 della Costituzione: «Il diritto alla salute, sancito dall’articolo 32 della Costituzione, deve essere garantito a tutti i cittadini del Centro Abruzzo».

Il comunicato è a firma «Dr. Pupillo Luca Piergiuseppe, Presidente AMCI Sezione di Sulmona» e «Ufficio Comunicazioni Sociali – Diocesi di Sulmona-Valva».