Ostapenko: trionfa a Roma e accusa Kalinskaya

Il tema in tendenza online in queste ore è jeļena ostapenko, protagonista della quinta edizione dei quarti di finale a Roma. La tennista ha ottenuto una vittoria significativa contro Kalinskaya, accusata di comportamenti scorretti durante la partita. L’ultimo aggiornamento risale alle 13:10, confermando l’interesse del pubblico per questa vicenda sportiva.
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