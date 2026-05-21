Ovindoli accoglie il progetto Erasmus “Take a Breath” in memoria di Silvio Di Giulio

E’ Ovindoli (L’Aquila) ad ospitare il progetto Erasmus+ “Take A Breath”, iniziativa internazionale ideata da Silvio Di Giulio, giovane giornalista, musicista e traveller abruzzese scomparso prematuramente il 30 novembre 2024 a causa di una rara malattia.

Il progetto, che si è svolto a partire da giovedì 21 maggio nel centro marsicano, ha portato in Abruzzo 23 ragazzi provenienti da Italia, Portogallo, Spagna, Bulgaria, Estonia, Lituania, Romania e Polonia, che hanno alloggiato presso l’Hotel Monte Velino. Questo progetto rappresenta uno dei progetti Erasmus scritti da Silvio mentre era ricoverato all’ospedale di Pescara nel settembre 2024.

Momento istituzionale del progetto è stato l’incontro di benvenuto organizzato dall’amministrazione comunale di Ovindoli, che si è tenuto venerdì 22 maggio, alle ore 18.30, presso la sala consiliare del Comune. Qui i ragazzi sono stati ufficialmente accolti dalla comunità locale. Ad accompagnare i partecipanti sono stati i tutor Francesco Cavicchioli, Matteo Bolle e Pedro da Cordoba, amici e compagni di viaggio con cui Silvio aveva condiviso numerose esperienze internazionali. La logistica dell’iniziativa è stata curata da Tony Di Giulio.

Durante le attività del progetto è stato dato ampio spazio al ricordo di Silvio, conosciuto personalmente da molti dei ragazzi partecipanti. L’iniziativa ha unisce Europa, amicizia e memoria, nel segno di un giovane che aveva scelto di trasformare la propria vita in un ponte tra persone, culture e sogni.

Silvio Di Giulio, scomparso prematuramente nel 2024, era uno studioso della musica, un critico musicale, un fotografo, un content creator ed un Erasmus trainer. Era considerato un ragazzo dal cuore grande, capace di creare relazioni autentiche ovunque andasse. Oggi la Fondazione Silvio Di Giulio porta avanti i suoi progetti Erasmus, promuove iniziative culturali e musicali e sostiene attività legate ai giovani, all’arte e alla valorizzazione del territorio di Santa Jona e Ovindoli.

Tra i prossimi appuntamenti della Fondazione c’è la seconda edizione del contest musicale, in programma domenica 28 giugno nella frazione di Santa Jona.