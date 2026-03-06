- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 6, 2026
Sport

Ovindoli celebra lo sport inclusivo: Lorena Brisu vince nelle gare di corsa con le racchette da neve ai XXXVII Giochi Nazionali Invernali Special Olympics

Ovindoli celebra lo sport inclusivo: in corso le gare e le premiazioni ai XXXVII Giochi Nazionali Invernali Special Olympics

Ovindoli, 4 marzo 2026 – Una giornata intensa di sport e di emozioni si sta vivendo a Ovindoli in occasione dei XXXVII Giochi Nazionali Invernali Special Olympics. Le piste abruzzesi sono animate da gare avvincenti e da toccanti cerimonie di premiazione che coinvolgono 500 atleti con e senza disabilità intellettive.

Tra i partecipanti, spicca la presenza di Lorena Brisu, atleta del Team Millesport di Cagliari, ventinovenne protagonista nella disciplina della corsa con le racchette da neve. Grazie a Special Olympics Italia, Lorena ha trovato una passione che ha trasformato la sua vita, permitendole di costruire amicizie e di diventare più autonoma. La presenza del pubblico che la sostiene lungo la pista la rende orgogliosa e consapevole delle sue capacità.

Lorena ha dichiarato: “Tutte le persone con disabilità dovrebbero avere l’opportunità di esprimersi e mostrare il proprio valore; tutte le persone senza disabilità dovrebbero avere l’opportunità di conoscerci, siamo noi i primi ad includervi”. Le gare unificate vedono atleti con e senza disabilità intellettive scendere in pista fianco a fianco, dimostrando che lo sport può essere un linguaggio universale capace di unire, valorizzare le differenze e trasformarle in ricchezza condivisa.

Le premiazioni, ricche di entusiasmo e partecipazione, evidenziano il senso autentico di Special Olympics: ogni atleta è protagonista, ogni risultato è una conquista, ogni sorriso è il segno di un’inclusione concreta e vissuta. Gli atleti con la loro determinazione promuovono una cultura dell’inclusione che si riflette nella crescita personale e nella coesione delle comunità.

I XXXVII Giochi Nazionali Invernali Special Olympics, Ovindoli 2026, sono resi possibili grazie al supporto di diversi partner tra cui Cisalfa Sport, Banca di Credito Cooperativo, Coca-Cola, Energean, Soroptimist International d’Italia, Würth e Toyota in qualità di mobility partner.

In questa manifestazione sportiva, lo sport diventa uno strumento di cambiamento sociale che dimostra come l’inclusione sia possibile, concreta e vincente. La partecipazione attiva e sincera verso l’altro è la vera chiave per conoscere e apprezzare le diversità che arricchiscono la società.

