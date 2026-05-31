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Eventi e Cultura

Ovindoli, Ezio Guaitamacchi giudice al Santa Jona Festival Blues Jazz: spettacolo sulla storia del rock e chiusura iscrizioni band emergenti

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Sarà il giornalista musicale Ezio Guaitamacchi l’ospite d’onore della seconda edizione del “Santa Jona Festival Blues Jazz – Forever Silvio Di Giulio”, manifestazione dedicata alla valorizzazione dei gruppi musicali emergenti nei generi jazz, blues, rock e pop. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Musicale Fondazione Silvio Di Giulio, si terrà domenica 28 giugno 2026 a Santa Jona di Ovindoli (L’Aquila).

Il concorso, intitolato a Silvio Di Giulio, giovane giornalista, critico musicale e musicista, scomparso prematuramente nel 2024, mira a promuovere nuovi talenti e sostenerli nella loro carriera musicale. Ezio Guaitamacchi, autore di libri musicali bestseller e noto volto televisivo, farà parte della giuria che valuterà le giovani band in gara e presenterà uno spettacolo dedicato alla storia del rock insieme alle cantanti Brunella Boschetti e Andrea Mirò.

“La presenza di Ezio Guaitamacchi è per noi molto significativa”, commenta Marta Pedone, presidente dell’associazione e madre di Silvio, “Oltre ad essere uno dei giornalisti musicali più importanti, Ezio era uno dei giornalisti più apprezzati e seguiti da Silvio. Tanto che non si perdeva le sue presentazioni e in tante occasioni ci ha parlato di lui”.

Il concorso è aperto a band composte da almeno due elementi, con età compresa tra i 15 e i 39 anni (ammesso un solo componente senza limiti di età), che propongano brani originali o cover appartenenti ai generi jazz, blues, rock e pop. Le iscrizioni si chiuderanno il 15 giugno 2026 e per partecipare è necessario inviare una mail all’indirizzo fondazionesilviodigiulio@gmail.com con il modulo di iscrizione compilato, la ricevuta del bonifico della quota di partecipazione e una registrazione audio/video di un brano della durata massima di 4 minuti.

La manifestazione si aprirà alle ore 15 con le esibizioni delle varie band, mentre lo spettacolo di Ezio Guaitamacchi è previsto intorno alle ore 21, prima delle premiazioni dei vincitori. L’ingresso alla manifestazione è gratuito e i premi finali e il bando di concorso sono consultabili sul sito ufficiale www.fondazionesilviodigiulio.com.

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