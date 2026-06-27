Ovindoli, Ezio Guaitamacchi porta la sua “Storia del Rock” al Santa Jona Festival Blues Jazz

Uno spettacolo sulla storia del rock arriva al Santa Jona Festival Blues Jazz, e Ezio Guaitamacchi sarà il protagonista insieme a Brunella Boschetti e Andrea Mirò. La seconda edizione del festival, che si terrà domenica 28 giugno 2026 a Santa Jona di Ovindoli (L’Aquila), vedrà dieci band emergenti competere per il primo premio.

Il festival, dedicato alla valorizzazione dei gruppi musicali emergenti, è incentrato sulla memoria di Silvio Di Giulio, giovane giornalista, critico musicale e musicista, scomparso prematuramente nel 2024. Un evento pensato per promuovere la musica dal vivo, la ricerca artistica e il talento emergente.

Ezio Guaitamacchi, famoso giornalista musicale e autore di libri di successo come “Delitti Rock” e “Atlante Rock”, sarà nella giuria che valuterà le band in gara e chiuderà la manifestazione con il suo spettacolo dedicato alla storia del rock. Accompagnato dalle voci di Brunella Boschetti e Andrea Mirò, Guaitamacchi promette uno spettacolo coinvolgente che unisce storytelling, musica dal vivo e suggestioni cinematografiche.

Le dieci band finaliste che si esibiranno saranno Senza Tempo di Torano, Jaly di Celano – Trasacco, Calliope di Pescina, F3lini di Avezzano, K4ER di Pescara, Lorlau di Roma, Muddy Flowers di Roma, Four To Four di Ovindoli, Not 4 Sale di Celano e il duo Daniele Tarquini – Lorenzo Truono di San Benedetto dei Marsi.

In giuria insieme a Guaitamacchi ci saranno il compositore Nicola Campogrande e il direttore artistico della Casa del Jazz di Roma, Luciano Linzi. Il pubblico avrà anche la possibilità di votare per il proprio preferito.

Il festival è promosso con il sostegno del comune di Ovindoli, della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila e in collaborazione con la Pro-Loco di Santa Jona. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.fondazionesilviodigiulio.com.