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Ovindoli, Santa Jona Festival Blues Jazz: ecco i 10 gruppi finalisti in gara per il premio dedicato a Silvio Di Giulio

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Conto alla rovescia per la seconda edizione del Santa Jona Festival Blues Jazz – Forever Silvio Di Giulio, che si terrà domenica 28 giugno 2026 a Santa Jona di Ovindoli. L’evento, organizzato dall’Associazione Silvio Di Giulio APS, è dedicato alla valorizzazione dei gruppi emergenti e vedrà la partecipazione del noto giornalista musicale Ezio Guaitamacchi come giurato e performer con il suo spettacolo sulla storia del rock.

Il concorso, dedicato al giovane giornalista, critico musicale e musicista Silvio Di Giulio scomparso prematuramente nel 2024, ha come obiettivo la promozione della musica dal vivo e il sostegno dei talenti emergenti, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

La commissione artistica ha reso noti i nomi dei dieci gruppi finalisti che si esibiranno sul palco di Santa Jona. Tra questi ci sono i Senza Tempo di Torano, i Jaly di Celano e Trasacco, i Calliope di Pescina, i F3lini di Avezzano, i K4ER di Pescara, i Lorlau e i Muddy Flowers di Roma, i Four To Four di Ovindoli, i Not 4 Sale di Celano e il duo Daniele Tarquini e Lorenzo Truono di San Benedetto dei Marsi.

La giuria, composta da Ezio Guaitamacchi, il compositore Nicola Campogrande e il direttore artistico Luciano Linzi, oltre al pubblico che parteciperà all’assegnazione di un premio speciale, proclamerà la band vincitrice al termine delle esibizioni. Inoltre, Ezio Guaitamacchi presenterà il suo spettacolo sulla storia del rock insieme alle cantanti Brunella Boschetti e Andrea Mirò.

Il festival è promosso con il patrocinio e il contributo del comune di Ovindoli, della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila e con la collaborazione della Pro-Loco di Santa Jona. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.fondazionesilviodigiulio.com.

La presidente dell’Associazione Marta Pedone, madre di Silvio, ha commentato la presenza di Ezio Guaitamacchi come giurato: “La presenza di Ezio Guaitamacchi è per noi molto significativa. Oltre ad essere uno dei giornalisti musicali più importanti, Ezio era uno dei giornalisti più apprezzati e seguiti da Silvio. Tanto che non si perdeva le sue presentazioni e in tante occasioni ci ha parlato di lui”.

Ezio Guaitamacchi ha espresso entusiasmo per l’occasione di essere in Abruzzo per la prima volta: “Sarà un’occasione per incontrare i tanti appassionati abruzzesi, che da anni mi scrivono per avere curiosità sulla storia del rock. Ma soprattutto sarà una serata per ricordare Silvio Di Giulio, che ricordo ancora con affetto”.

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