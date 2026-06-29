Ovindoli, trionfano i Muddy Flowers di Roma e i Four To Four nella II edizione del “Santa Jona Festival – Forever Silvio Di Giulio”

Santa Jona di Ovindoli (L’Aquila), 29 giugno 2026 – Si è conclusa con grande successo la seconda edizione del “Santa Jona Festival – Forever Silvio Di Giulio”, contest musicale dedicato ai gruppi emergenti, che ha visto la partecipazione di numerosi artisti e appassionati domenica 28 giugno a Santa Jona, frazione di Ovindoli.

Il festival, organizzato dall’Associazione Silvio Di Giulio APS con il patrocinio e il contributo del Comune di Ovindoli e della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, ha visto la partecipazione di dieci band in gara, valutate da una giuria composta, tra gli altri, da Marta Pedone, madre di Silvio Di Giulio, e Ezio Guaitamacchi, protagonista dello spettacolo conclusivo insieme a Brunella Boschetti e Andrea Mirò.

I vincitori della categoria riservata alle formazioni Under 40 sono stati i Four To Four di Ovindoli, mentre nella categoria Over 40 si sono imposti i Muddy Flowers di Roma. Il Premio del pubblico è stato assegnato ai Not 4 Sale di Celano, mentre una menzione speciale è andata al duo Jaly di Celano/Trasacco.

Ad arricchire la serata è stato lo spettacolo di Ezio Guaitamacchi che, insieme a Brunella Boschetti e Andrea Mirò, ha ripercorso la storia del rock attraverso le canzoni di leggende della musica come Elvis Presley, Bob Dylan, David Bowie, Leonard Cohen, Patti Smith e Bruce Springsteen.

Il sindaco di Ovindoli Angelo Ciminelli e la vicesindaco Michela Tatarelli hanno presenziato alla serata, che ha visto anche la consegna di due riconoscimenti speciali: uno alla memoria di Domenico Angelosante, musicista scomparso recentemente, e uno alla famiglia Ciminelli per il loro impegno a favore dell’Associazione Silvio Di Giulio e delle attività culturali del territorio.

“Siamo profondamente soddisfatti della riuscita di questa seconda edizione” ha dichiarato Marta Pedone, presidente dell’Associazione Silvio Di Giulio APS. “Vedere così tanti musicisti, amici e appassionati riuniti nel nome di Silvio è la conferma che il suo ricordo continua a vivere attraverso la musica. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con l’obiettivo di far crescere ulteriormente il festival.”

Con questa serata ricca di emozioni e talento, il “Santa Jona Festival – Forever Silvio Di Giulio” si conferma un evento di grande importanza per la promozione e la valorizzazione della musica emergente, mantenendo viva la memoria di Silvio Di Giulio, giovane giornalista, critico musicale e musicista scomparso prematuramente nel 2024.