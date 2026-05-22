Padre Pio: il segreto della lacrima e la rivelazione della statua

In queste ore il tema di Padre Pio è in cima ai top trend online, con un particolare focus sul mistero della presunta lacrimazione della statua del Santo. Il parroco di Casalba ha parlato di accertamenti in corso per verificare la presenza di emoglobina nella lacrima. Inoltre, si è sollevato l’interrogativo su una macchia rossa apparsa sulla statua, alimentando ancora di più il mistero attorno a questi eventi. La figura di Padre Pio continua ad affascinare e ad intrigare, attirando l’attenzione di molti.

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