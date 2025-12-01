Pagamenti dicembre 2025: quando arrivano tredicesime e pensioni

Pensioni dicembre 2025: quando vengono pagate

Per i pensionati che ricevono il trattamento tramite INPS, la regola di base resta quella del

pagamento mensile con valuta il primo giorno bancabile del mese. Nel caso di dicembre 2025, il

calendario prevede:

pagamento da lunedì 1 dicembre 2025 per chi accredita la pensione su conto corrente,

libretto o carta (bancari o postali);

per chi accredita la pensione su (bancari o postali); per chi ritira in contanti presso gli uffici postali, come di consueto è previsto un

calendario per cognomi a scaglioni, distribuito su più giorni a partire sempre dal 1 dicembre,

definito da Poste Italiane e consultabile presso il proprio ufficio postale o sul sito istituzionale.

L’importo di dicembre è spesso più alto perché può includere conguagli di fine anno e, se dovuta,

la tredicesima mensilità per alcune tipologie di trattamento pensionistico.

Tredicesima 2025 per pensionati: come funziona

La tredicesima sulla pensione viene riconosciuta ai titolari di pensioni a carico del

Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi,

nonché ad altre categorie previste dalla normativa. In generale:

la tredicesima è accreditata insieme alla rata di dicembre , quindi a partire dal

1 dicembre 2025 ;

, quindi a partire dal ; l’importo dipende dall’ anzianità contributiva e dall’importo della pensione ;

; eventuali conguagli fiscali (a credito o a debito) possono incidere sul netto effettivamente

percepito.

Per conoscere nel dettaglio la composizione del pagamento, è possibile consultare il proprio

cedolino pensione di dicembre 2025 tramite il portale INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS.

Tredicesima 2025 per lavoratori dipendenti del settore privato

La tredicesima mensilità per i lavoratori dipendenti privati è disciplinata dai

CCNL di categoria e, di norma, viene erogata entro Natale, spesso con accredito

nella prima metà di dicembre. In molti casi, gli accordi aziendali prevedono:

pagamento della tredicesima tra il 10 e il 20 dicembre 2025 , con il datore di lavoro che

individua un giorno preciso (spesso coincide con il normale giorno di paga o con una data fissata dal contratto);

, con il datore di lavoro che individua un giorno preciso (spesso coincide con il normale giorno di paga o con una data fissata dal contratto); calcolo dell’importo sulla base delle retribuzioni lorde percepite nel corso dell’anno e dei mesi

di servizio effettivamente prestato;

e dei mesi di servizio effettivamente prestato; applicazione di contributi e imposte secondo le aliquote di legge, con un netto che può essere

sensibilmente inferiore alla retribuzione lorda corrispondente.

È consigliabile verificare il contratto collettivo applicato in azienda (ad esempio commercio,

metalmeccanici, turismo, edilizia, ecc.) o rivolgersi ai propri rappresentanti sindacali o al consulente del lavoro

per conoscere con precisione data e criteri di calcolo della tredicesima.

Tredicesima 2025 per dipendenti pubblici

Per i dipendenti pubblici, le date sono generalmente più uniformi, in quanto i pagamenti sono

gestiti tramite il sistema NOIPA. In linea di massima:

la tredicesima 2025 viene accreditata a dicembre , in concomitanza o in prossimità dello stipendio

mensile, secondo il calendario NOIPA;

, in concomitanza o in prossimità dello stipendio mensile, secondo il calendario NOIPA; per alcune amministrazioni (scuola, forze dell’ordine, ministeri) sono previsti giorni precisi,

consultabili sul portale NOIPA e resi noti con comunicazioni dedicate.

L’importo della tredicesima per i dipendenti pubblici si calcola normalmente su 12 mensilità, salvo

casi di servizio parziale nell’anno (assunzioni in corso d’anno, cessazioni, aspettative non retribuite, ecc.).

Altri pagamenti INPS di dicembre 2025

Oltre alle pensioni, a dicembre 2025 possono essere erogate altre tipologie di prestazioni, tra cui:

indennità di disoccupazione (NASpI) e altre misure di sostegno al reddito, con pagamento

generalmente previsto nel corso del mese, secondo le elaborazioni periodiche dell’INPS;

(NASpI) e altre misure di sostegno al reddito, con pagamento generalmente previsto nel corso del mese, secondo le elaborazioni periodiche dell’INPS; eventuali arretrati legati a conguagli di fine anno, rinnovi contrattuali o perequazioni

automatiche, che possono riflettersi sui pagamenti di dicembre;

legati a conguagli di fine anno, rinnovi contrattuali o perequazioni automatiche, che possono riflettersi sui pagamenti di dicembre; assegni familiari o trattamenti collegati, nei limiti e secondo le regole previste per ogni

singola prestazione.

Le date esatte dei pagamenti sono consultabili, di volta in volta, tramite il fascicolo previdenziale

del cittadino sul sito INPS o tramite i patronati.

Pagamenti tramite Poste Italiane: conti, libretti e ritiro in contanti

Chi riceve pensioni o altri accrediti su conto BancoPosta, libretto postale o PostePay Evolution

vede di norma la somma accreditata con la valuta di inizio mese, cioè dal

1 dicembre 2025 per le pensioni. Per il ritiro in contanti allo sportello, invece,

Poste Italiane può predisporre un calendario per cognomi per evitare assembramenti, soprattutto

nelle sedi più frequentate.

È sempre opportuno:

verificare presso il proprio ufficio postale o sul sito di Poste Italiane eventuali turnazioni

per lettere del cognome;

o sul sito di Poste Italiane eventuali turnazioni per lettere del cognome; portare con sé documenti e tessera sanitaria, oltre al numero di ritiro dove previsto.

Attenzione a tasse, bollette e scadenze di fine anno

Dicembre è anche un mese in cui si concentrano scadenze fiscali e pagamenti ricorrenti:

saldi di IMU/TASI , laddove dovuti, tipicamente attorno alla metà del mese;

, laddove dovuti, tipicamente attorno alla metà del mese; bollette energetiche e spese straordinarie legate alla stagione invernale (riscaldamento, gas, energia elettrica);

eventuali conguagli di fine anno sugli stipendi, che possono incidere positivamente o

negativamente sui netti di dicembre.

Pianificare con anticipo l’utilizzo di tredicesima e pensioni di dicembre può aiutare a coprire

le spese obbligatorie e, se possibile, a destinare una parte a risparmio, evitando di trovarsi scoperti a gennaio.

Come tenere traccia di tutti i pagamenti

Per non perdere nessuna data e avere un quadro chiaro delle entrate di dicembre 2025, può essere utile:

consultare regolarmente il cedolino pensione o lo stipendio online (INPS, NOIPA,

portali aziendali);

o lo online (INPS, NOIPA, portali aziendali); utilizzare le app ufficiali di banche e Poste per controllare gli accrediti in tempo reale;

di banche e Poste per controllare gli accrediti in tempo reale; annotare sul proprio calendario personale le date chiave (pagamento pensioni, tredicesima,

eventuali altri bonifici) e le scadenze di bollette e imposte;

le date chiave (pagamento pensioni, tredicesima, eventuali altri bonifici) e le scadenze di bollette e imposte; rivolgersi, in caso di dubbi, a CAF, patronati o consulenti per chiarimenti su importi e

trattenute.

In sintesi, tra pensioni, tredicesime e altre prestazioni, dicembre 2025 è un mese cruciale per i

bilanci di famiglie e pensionati: conoscere in anticipo il calendario dei pagamenti aiuta a organizzare meglio

spese, regali e impegni di fine anno.