Pagamenti INPS dicembre: tutte le date aggiornate

Dicembre è uno dei mesi più attesi per chi riceve pagamenti dall’INPS: oltre alla rata ordinaria delle prestazioni arrivano la tredicesima per i pensionati e gli accrediti dei principali sostegni alle famiglie. Di seguito un riepilogo ordinato di cosa succede tra pensioni, Assegno Unico e Assegno di Inclusione, con le date da tenere d’occhio in questo finale di 2025.

Pensioni di dicembre 2025: rata, tredicesima e importi in più

Per le pensioni il calendario è ormai definito: la rata di dicembre 2025 è stata pagata il 1° dicembre, primo giorno bancabile del mese. In quella data l’INPS ha disposto:

la rata ordinaria di pensione;

la tredicesima mensilità;

eventuali importi aggiuntivi previsti per i redditi più bassi.

Chi ha scelto l’accredito su conto corrente bancario o postale, libretto o carta prepagata abilitata vede l’importo complessivo direttamente sul proprio rapporto. Per chi ritira in contanti agli sportelli postali, Poste Italiane ha organizzato come sempre una distribuzione in più giorni con turni in ordine alfabetico del cognome, così da evitare code eccessive: il calendario è esposto negli uffici e sui canali ufficiali.

Nel cedolino di dicembre molti pensionati trovano anche:

la tredicesima tassata con le normali aliquote IRPEF, senza agevolazioni specifiche;

un possibile importo aggiuntivo per chi rientra nei requisiti di reddito previsti dalla normativa, accreditato in via provvisoria e soggetto a successivi controlli.

Per avere il quadro preciso di quanto effettivamente spettante è consigliabile consultare il cedolino online dall’area personale del sito INPS, dove sono riportati nel dettaglio importi lordi, trattenute fiscali e netto in pagamento.

Assegno Unico di dicembre: pagamenti tra il 17 e il 19

Per l’Assegno Unico e Universale per i figli il calendario di dicembre è leggermente anticipato rispetto al solito. Per i nuclei familiari che già percepiscono l’Assegno Unico e non hanno registrato variazioni in ISEE o composizione del nucleo, la rata di dicembre è programmata in una finestra compresa indicativamente tra il 17 e il 19 dicembre 2025.

Per chi ha presentato domanda di recente oppure ha aggiornato l’ISEE o la situazione familiare, l’accredito può arrivare qualche giorno più tardi, comunque entro la fine del mese. Il pagamento avviene con le consuete modalità (conto corrente, libretto, carta) scelte al momento della domanda.

Resta valida la regola generale: la prima rata dell’Assegno Unico viene in genere pagata nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda, insieme a eventuali conguagli.

Assegno di Inclusione: ricariche anticipate per le feste

Per l’Assegno di Inclusione il mese di dicembre è organizzato in modo da mettere le somme a disposizione delle famiglie prima delle festività natalizie.

In linea di massima, il calendario prevede che:

per chi riceve l’Assegno di Inclusione per la prima volta o attende mensilità arretrate, il primo pagamento di dicembre cada intorno alla metà del mese, indicativamente verso il 15 dicembre;

per i nuclei che già percepiscono l’ADI ogni mese, la ricarica ordinaria sulla Carta di Inclusione venga accreditata intorno al 20 dicembre.

Le somme vengono accreditate sulla Carta di Inclusione rilasciata da Poste Italiane, utilizzabile per:

spese alimentari e beni di prima necessità;

pagamento di bollette e alcune spese essenziali;

prelievi di contante entro i limiti stabiliti dalla normativa.

Uno schema temporale simile viene seguito anche per il Supporto per la formazione e il lavoro, con pagamenti che ruotano attorno alla metà e alla parte finale del mese per le domande accolte.

Come controllare la propria data di pagamento

Le date indicate sono riferite ai calendari generali comunicati a livello nazionale, ma ogni beneficiario può verificare in modo puntuale la propria situazione consultando i servizi online dell’INPS.

I pensionati possono controllare cedolino e date nella sezione dedicata del Fascicolo previdenziale del cittadino .

. I titolari di Assegno Unico trovano le date di accredito nella sezione “Pagamenti” della prestazione, visibile dopo l’accesso all’area riservata.

della prestazione, visibile dopo l’accesso all’area riservata. Chi percepisce l’Assegno di Inclusione può verificare le comunicazioni sul portale INPS e le informazioni relative alla Carta di Inclusione, oltre agli eventuali SMS ed email inviati dall’Istituto.

Piccoli scostamenti di qualche giorno rispetto alle date di riferimento possono dipendere dai tempi tecnici degli istituti di credito, da controlli in corso o da aggiornamenti recenti della posizione (ISEE, composizione del nucleo, rinnovi). Per questo motivo la consultazione diretta della propria pagina personale INPS resta sempre lo strumento più affidabile per sapere quando arriveranno i pagamenti di dicembre.