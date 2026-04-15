Pagamento assegno unico INPS aprile 2026: data e importi

Nelle ultime ore, il tema dell’accredito dell’assegno unico di aprile 2026 da parte dell’INPS è al centro dell’interesse online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Molti si domandano quando avverrà il pagamento e quali saranno gli importi assegnati. Secondo le ultime informazioni disponibili, l’accredito dell’assegno unico è previsto tra lunedì 20 e martedì 21 aprile. Tuttavia, risulta che gli importi totali siano in calo rispetto alle aspettative, come evidenziano le simulazioni effettuate. I beneficiari potranno quindi verificare l’arrivo dei fondi sul proprio conto in banca in quei giorni, rimanendo aggiornati sullo stato dei pagamenti.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti sull’argomento, si consiglia di consultare le fonti online per le informazioni più aggiornate.