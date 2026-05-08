Paganica, ginnastica ritmica protagonista al Palasport Papa Giovanni XXIII: Seconda Prova Regionale Silver LA-LB con Supergym e Top Gym.

Paganica ospita la Seconda Prova Regionale Silver LA-LB di ginnastica ritmica presso il Palasport Papa Giovanni XXIII. L’evento si terrà domani, sabato 9 maggio 2026, e vedrà coinvolte le ginnaste abruzzesi in una competizione di alto livello.

La giornata sarà all’insegna dello sport e della competizione, con l’apertura dell’impianto di gara prevista per le ore 7:30. L’organizzazione dell’evento è curata dall’ASD Sensazione di Movimento L’Aquila, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia Abruzzo.

La presidente dell’associazione, Roberta Iannarelli, e il vicepresidente Antonello Dinisi, esprimono la propria soddisfazione per l’importanza di ospitare una manifestazione di questo livello, ringraziando il Sindaco della Città dell’Aquila, Pierluigi Biondi, per il patrocinio concesso e l’Assessore allo Sport, Vito Colonna, per il supporto istituzionale.

L’evento fa parte del progetto “L’Aquila Insieme per lo Sport”, che mira a sostenere il tessuto sportivo cittadino, con particolare attenzione ai giovani e alla valorizzazione degli impianti sportivi locali.

Oltre alle gare agonistiche, ci saranno anche le attività non agonistiche Supergym e Top Gym, proposte dalla FGI per promuovere il divertimento nel panorama della ginnastica di base.

L’appuntamento vedrà anche l’esibizione dell’ASD Armonia d’Abruzzo, diretta da Germana Germani, che regalerà al pubblico momenti di grande spettacolo. Melania Fonte curerà la voce durante l’evento, mentre Luigia Togato si occuperà del racconto fotografico.

L’ASD Sensazione di Movimento ringrazia il Palasport Papa Giovanni XXIII di Paganica per l’ospitalità e l’azienda agricola Mappavel’s per la gestione del punto ristoro, garantendo qualità e servizio per atlete e pubblico.

La manifestazione è resa possibile grazie al contributo degli sponsor Edilfrair SPA Costruzioni Generali, Grimaldi Immobiliare L’Aquila di Maurizio Costanzi ed Ennequadro Ingegneria s.n.c. degli ingegneri Natale e Nardis.

L’ingresso al pubblico è gratuito e tutti sono invitati a partecipare a questa giornata dedicata alla ginnastica ritmica e allo sport.