- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Aprile 22, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPaglieta, concerto degli Equipe 84 per il 25 aprile: il mito del...
Eventi e Cultura

Paglieta, concerto degli Equipe 84 per il 25 aprile: il mito del beat italiano rivive in Piazza Caduti di Nassiriya

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il mito del beat italiano rivive a Paglieta il prossimo 25 aprile con il concerto degli Equipe 84. La band, considerata la risposta italiana ai Beatles, si esibirà in via Caduti di Nassiriya alle ore 21:00, in occasione delle celebrazioni in onore di San Vincenzo e Sant’Egidio.

L’Equipe 84 è stata l’avanguardia del movimento beat negli anni ’60 e ’70, grazie a collaborazioni storiche con artisti del calibro di Lucio Battisti e Mogol. Successi come “29 settembre”, “Io ho in mente te” e “Tutta mia la città” hanno reso la band un’icona della musica leggera italiana, con arrangiamenti innovativi e una forza melodica senza tempo.

L’evento, organizzato in collaborazione con Power Eventi, si configura come un tributo vivente al prestigioso patrimonio artistico degli Equipe 84. Sul palco, i musicisti riproporranno il sound inconfondibile che ha caratterizzato il gruppo, offrendo al pubblico l’opportunità di rivivere i successi che hanno segnato intere generazioni.

Il concerto rappresenta un momento di aggregazione fondamentale per il territorio, unendo la tradizione delle festività patronali alla qualità di una proposta musicale che continua a emozionare. L’evento è gratuito e si preannuncia come un’occasione unica per immergersi nella storia della musica italiana e cantare i brani che hanno fatto la storia degli Equipe 84.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it