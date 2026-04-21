Paglieta, concerto degli Equipe 84 per il 25 aprile: il mito del beat italiano rivive in Piazza Caduti di Nassiriya

Il mito del beat italiano rivive a Paglieta il prossimo 25 aprile con il concerto degli Equipe 84. La band, considerata la risposta italiana ai Beatles, si esibirà in via Caduti di Nassiriya alle ore 21:00, in occasione delle celebrazioni in onore di San Vincenzo e Sant’Egidio.

L’Equipe 84 è stata l’avanguardia del movimento beat negli anni ’60 e ’70, grazie a collaborazioni storiche con artisti del calibro di Lucio Battisti e Mogol. Successi come “29 settembre”, “Io ho in mente te” e “Tutta mia la città” hanno reso la band un’icona della musica leggera italiana, con arrangiamenti innovativi e una forza melodica senza tempo.

L’evento, organizzato in collaborazione con Power Eventi, si configura come un tributo vivente al prestigioso patrimonio artistico degli Equipe 84. Sul palco, i musicisti riproporranno il sound inconfondibile che ha caratterizzato il gruppo, offrendo al pubblico l’opportunità di rivivere i successi che hanno segnato intere generazioni.

Il concerto rappresenta un momento di aggregazione fondamentale per il territorio, unendo la tradizione delle festività patronali alla qualità di una proposta musicale che continua a emozionare. L’evento è gratuito e si preannuncia come un’occasione unica per immergersi nella storia della musica italiana e cantare i brani che hanno fatto la storia degli Equipe 84.