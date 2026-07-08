Paglieta ospita il terzo appuntamento di Dimore Sonore e d’Arte, Summer Edition 2026.

Il progetto musicale e culturale Dimore Sonore e d’Arte, nato dalla collaborazione tra l’Associazione ITACA, l’ADSI – Associazione Dimore Storiche Italiane e MusArt, prosegue con il terzo appuntamento della Summer Edition 2026.

Dopo l’inaugurazione avvenuta il 24 maggio a Fossacesia (CH), il programma accompagnerà il pubblico per tutta la stagione estiva con una serie di eventi esclusivi fino ad agosto. Il prossimo appuntamento è fissato per il 10 luglio a Paglieta.

L’obiettivo di Dimore Sonore d’Arte è quello di unire la musica alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, offrendo al pubblico delle esperienze uniche e indimenticabili.

In allegato al comunicato stampa vengono fornite le locandine e la foto della presidente dell’Associazione ITACA, la prof.ssa Marisa De Filippis.

Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile contattare Linda Caravaggio al 334 209 2410 o via email all’indirizzo lindagiovanna@virgilio.it. Marisa De Filippis è invece contattabile al numero 339 147 2373.

L’evento a Paglieta promette di essere un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della musica e della cultura, che potranno godere di una serata speciale in un ambiente suggestivo e ricco di storia.