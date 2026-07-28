Palermo: attesa allerta gialla per temporali

In queste ore, il meteo a Palermo è al centro dell’attenzione online, con l’annuncio di un’imminente allerta gialla per forti temporali. La situazione meteo sulla Sicilia sembra destinata a cambiare radicalmente, con la previsione di condizioni atmosferiche avverse che potrebbero interessare la città.

L’anomalia termica in quota potrebbe essere la causa di questa repentina variazione del tempo, portando con sé piogge intense e temporali localmente forti. I cittadini di Palermo sono invitati a prestare attenzione alle comunicazioni delle autorità competenti per eventuali aggiornamenti e misure di prevenzione.

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