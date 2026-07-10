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Eventi e Cultura

Palio Città di Pescara: otto squadre si sfidano nel torneo di tennis vintage 17 e 18 luglio

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Il “Palio Città di Pescara” torna il 17 e 18 luglio con un torneo di tennis vintage che vedrà otto squadre sfidarsi per aggiudicarsi il trofeo. L’Associazione di promozione sociale “Florida 60”, presieduta da Giuseppe Cirillo, è l’organizzatrice dell’evento che si terrà presso lo stabilimento Il Tartarughino.

Il sindaco Carlo Masci, l’assessore Patrizia Martelli e il direttore artistico Vittorio Di Boscio hanno annunciato con entusiasmo l’edizione di quest’anno, sottolineando l’importanza di questo evento non solo come competizione sportiva ma anche come momento di condivisione e valorizzazione delle diverse zone della città.

Le otto squadre partecipanti, ognuna legata a un luogo identitario di Pescara, si sfideranno il 17 luglio dalle ore 17, culminando nella finale del 18 luglio alle ore 18. Il vincitore si aggiudicherà il Palio, con la premiazione prevista per le ore 21, seguita da una festa per tutti i partecipanti.

Giuseppe Cirillo, presidente dell’Associazione, ha sottolineato l’aspetto culturale legato alle diverse zone di Pescara, sottolineando l’importanza di preservare la storia e le tradizioni della città. Il torneo di tennis vintage, nato per riportare alla memoria i campi da tennis presenti nel parco Florida, rappresenta un modo per celebrare il passato e il presente della città.

L’assessore Martelli ha elogiato l’iniziativa come un’occasione per mettere in luce le varie realtà di Pescara, coinvolgendo direttamente le persone nei luoghi simbolo della città. Masci ha sottolineato l’importanza della passione sportiva e dello spirito di comunità che caratterizzano l’evento, invitando tutti i cittadini a partecipare e sostenere il “Palio Città di Pescara”.

La quarta edizione del torneo si preannuncia ricca di emozioni e di momenti di condivisione, promettendo di regalare a Pescara un weekend all’insegna dello sport e della cultura.

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