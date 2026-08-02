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lunedì, Agosto 3, 2026
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Palio Feltre 2026: tradizione e competizione

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In queste ultime ore, il Palio di Feltre 2026 è al centro dell’attenzione, con il tema in tendenza online e tra i top trend sui motori di ricerca. Dopo le prime due prove, il clima di competizione si fa sempre più intenso, con il Castello e Santo Stefano in testa alla classifica. Tuttavia, un incidente durante le prove ha scosso gli animi: un fantino è caduto, facendo scavalcare al cavallo le barriere di protezione durante la corsa.

Nonostante gli imprevisti, gli allenamenti finali e le cene dei quartieri continuano a tenere alta la tensione, mentre i partecipanti si preparano per la sfida finale. L’atmosfera di festa e tradizione si mescola alla competizione serrata tra i vari rioni, ognuno deciso a conquistare la vittoria.

Per tutti gli appassionati e curiosi, l’invito è a approfondire online per restare aggiornati su tutte le ultime novità e sorprese legate al Palio di Feltre 2026.

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