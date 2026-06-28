Pallacanestro: Roma e Brescia in primo piano

La pallacanestro è il tema in tendenza in queste ore, molto cercato online e in cima ai top trend sui motori di ricerca. Tra le ultime novità, spicca l’accordo che porterà il PalaEur a diventare la casa della Maxima Roma, un passo importante per la squadra capitolina. Inoltre, le dichiarazioni di Germani e Ferrari su Brescia e le prospettive di crescita nel campionato nazionale. La sindaca interviene sul rapporto con il patron, aprendo a un tavolo per trovare soluzioni condivise. Un momento cruciale per il basket italiano, con prospettive e sfide da affrontare per raggiungere traguardi ambiziosi.

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