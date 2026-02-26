- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Febbraio 26, 2026
Sport

Pallamano, Campionato Under 16 Teramo: Lions contro Vasto 2010, sfida decisiva al PalaSanNicolò

La Lions Pallamano Teramo Under 16 si prepara per una sfida cruciale contro Vasto 2010 che potrebbe definire il destino della squadra nel campionato. Domenica 1° marzo al PalaSanNicolò i giovani talenti teramani affronteranno la capolista in un match decisivo per dimostrare la propria maturità e talento.

L’Under 16 della Lions Teramo arriva all’incontro con una serie di risultati positivi alle spalle, tra cui 5 vittorie consecutive che li hanno portati vicino alla vetta della classifica. Il lavoro costante del mister Serafino La Brecciosa ha fatto crescere il gruppo, che si è dimostrato coeso e determinato in campo. La difesa aggressiva, le transizioni veloci e la lucidità nei momenti cruciali sono diventati i punti di forza della squadra.

Il presidente Franco Chionchio ha espresso il suo entusiasmo per il gruppo, definendoli il futuro della pallamano teramana e sottolineando il loro impegno e attaccamento alla maglia. Tuttavia, la settimana di avvicinamento alla partita è stata segnata dalle condizioni fisiche dei giocatori chiave come il capitano Robert Cerasi e il vicecapitano Ramon Casaccia, attualmente alle prese con allenamenti differenziati.

Nonostante le difficoltà fisiche, la Lions Teramo è determinata a ottenere un risultato positivo contro Vasto 2010. I ragazzi puntano a trasformare la loro rincorsa in un salto verso l’eccellenza e sono pronti a dimostrare la propria forza e determinazione in campo.

La squadra è composta da giocatori come Antonacci Michele, Casaccia Ramon, Cerasi Robert Emanuel e altri, che sono pronti a dare il massimo per ottenere la vittoria. Con un obiettivo chiaro e il supporto dei propri tifosi, la Lions Pallamano Teramo è pronta per affrontare la sfida contro Vasto 2010.

