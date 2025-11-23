Pallamano, Romagna 31 Lions Teramo 26. Teramo a testa alta, Tahar fenomeno incontenibile.

FAENZA – La Lions Teramo esce sconfitta ma con buone indicazioni dalla trasferta di Faenza: al Pala Cattani il Romagna si impone 31-26 nella sfida valida per la quinta giornata di andata del girone B di Serie A Silver, al termine di una gara nella quale gli abruzzesi hanno tenuto il passo di una delle formazioni di alta classifica.

Nonostante l’assenza di Bernachea, la squadra guidata da coach Izzi è rimasta in partita per lunghi tratti. Il primo tempo si è chiuso con i padroni di casa avanti 16-14, margine minimo che racconta l’equilibrio dei primi trenta minuti. In avvio di ripresa la Lions Teramo ha trovato la forza per rientrare definitivamente in gara, riuscendo ad agganciare il 17-17 intorno al decimo minuto.

A spezzare l’equilibrio è stata poi una serie di errori in fase offensiva da parte degli abruzzesi, che ha permesso al Romagna di allungare nel punteggio. Decisiva, per i faentini, la prova del portiere Maestrello e, sul fronte offensivo, la prestazione del danese Mike Bach, autore di 10 reti. In evidenza, tra i padroni di casa, anche Lega e Nemeth, entrambi a segno 4 volte.

Sul versante teramano, la nota più confortante arriva dalla prestazione di Yassin Tahar. Il giovanissimo classe 2007 è stato il miglior marcatore della Lions Teramo con 9 reti, risultando spesso difficile da contenere per la difesa avversaria e confermandosi elemento di grande prospettiva per il club. In attacco si sono messi in luce anche Di Battista Rodi e Zungri, entrambi autori di 4 centri, mentre Camaioni e Reginaldi hanno chiuso a quota 3 reti.

La gara si è chiusa sul 31-26 tra gli applausi del pubblico di casa, ma la Lions Teramo ha mostrato carattere, capacità di reazione e un gruppo giovane in crescita, elementi incoraggianti in vista del prosieguo della stagione.

Nel quadro di giornata, da registrare anche i seguenti risultati: Sannio–Camerano 34-34, Palermo–Orlando Enna 26-25, Chieti–Girgenti 30-24, Monteprandone–Serra Fasano 26-20. La classifica vede ora Camerano al comando con 9 punti, seguita da Palermo e Romagna a quota 8, Orlando Enna e Monteprandone a 6, Lions Teramo e Chieti a 4, Sannio a 3, Serra Fasano a 2 e Girgenti ancora fermo a zero.

Sabato prossimo la Lions Teramo tornerà al Palasannicolò per la sfida interna contro il Monteprandone, con l’obiettivo di riscattare il ko di Faenza e dare continuità ai segnali positivi emersi nell’ultima uscita.