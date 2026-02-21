Pallamano Serie A Silver: Camerano batte Teramo 33-25, assenze pesanti per i Lions

Nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A Silver maschile di pallamano, il Lions Teramo ha subito una sconfitta per 33-25 contro il Camerano, giocando con un ridotto organico di soli 12 effettivi.

La partita, disputata al Palasport “Daniele Principi” di Camerano, ha visto i padroni di casa prendere il largo già nella prima frazione, chiudendo il primo tempo sul punteggio di 17-7 e mantenendo il vantaggio fino alla fine della partita.

Le assenze hanno pesato sulla prestazione del Teramo: Tahar è rimasto a riposo per problemi muscolari, Murri era assente per impegni lavorativi e i nuovi acquisti Santolero e Garau non erano disponibili per motivi familiari. La scarsa precisione al tiro ha contribuito alla sconfitta, con numerosi errori sia dai sei metri che dai rigori.

Nonostante un piccolo recupero nel finale, il divario accumulato è risultato incolmabile. Se Bernachea ha tenuto alta la bandiera del Teramo con 12 reti, i padroni di casa si sono imposti grazie alle prestazioni offensive di Bilò e Belardinelli, entrambi autori di 7 reti, e di Vilara con 6 centri.

Attualmente, il Teramo si trova al sesto posto in classifica con 9 punti, mentre il Camerano è al terzo posto con 18 punti, dietro a Romagna e Enna entrambe a quota 19.

Il prossimo impegno del Teramo sarà il 14 marzo contro il Sannio, ultimo in classifica, in trasferta a Benevento.

