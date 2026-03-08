Pallamano Serie A Silver: Giulio Forlini, l’anima della Pallamano Teramo

La Pallamano Teramo continua a far parlare di sé in Serie A Silver, con una stagione intensa e competitiva che mette in risalto non solo la tecnica, ma anche il carattere e la determinazione della squadra. In particolare, il giovane ala destra Giulio Forlini si è distinto come uno dei pilastri della formazione teramana, nonostante la sua giovane età.

Forlini, a soli 23 anni, ha iniziato a giocare a pallamano come un hobby a scuola, per poi trasformare la sua passione in una solida carriera. Dopo un percorso nelle giovanili del club, è riuscito a esordire in Serie A1 a soli 15 anni, diventando poi un punto di riferimento costante prima in A2 e ora nella Serie A Silver.

Il giocatore è considerato uno dei più esperti nonostante la sua giovane età e si impegna nell’accogliere i nuovi arrivati come “un vero gruppo nello spogliatoio”. L’obiettivo per questa stagione è una salvezza tranquilla, cercando di dare del filo da torcere alle squadre più quotate.

Forlini sogna di giocare nella massima serie con la maglia della sua città, insieme ai compagni con cui è cresciuto. Invita anche il pubblico di Teramo a venire a supportare la squadra al palazzetto, sottolineando che la pallamano è uno sport completo e divertente da praticare e da guardare.

La sua fedeltà alla maglia del Teramo è un esempio per i giovani talenti del settore giovanile, ricordando che l’appartenenza è un valore importante nello sport. La Pallamano Teramo, con una squadra composta da giovani promesse e giocatori esperti come Forlini, continua a onorare la città e la sua tradizione sportiva.

Per ulteriori informazioni e contatti, è possibile rivolgersi alla Comunicazione Pallamano Teramo tramite Enio Remigio ai recapiti forniti nel comunicato stampa.