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Pallamano Serie A Silver: Lions Teramo, il Presidente Chionchio punta alla svolta contro il Girgenti

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Il Presidente della Lions Teramo, Franco Chionchio, suona la carica in vista della partita contro il Girgenti, dichiarando che sarà una sfida cruciale per la squadra. Dopo una stagione condizionata da infortuni, Chionchio esprime fiducia nella maturità della squadra e nelle possibilità di conquistare una vittoria di prestigio. L’obiettivo è quello di cambiare la storia e proiettarsi verso la prossima stagione con nuove aspettative.

Il coach Pierandrea Izzi si mostra fiducioso e concentrato per la sfida contro il Girgenti, puntando al quinto posto in classifica e avvicinandosi alla zona nobile del campionato. Il ritorno di giocatori chiave come Santolero e Garau permette al mister di schierare la formazione migliore in vista dell’incontro.

Chionchio vuole trasformare la Lions Teramo in una società solida, capace di puntare sui giovani e ridare a Teramo il ruolo di eccellenza che merita nel panorama nazionale. Con la salvezza ormai a portata di mano, la squadra si prepara a una serie di sfide importanti per consolidare il proprio posizionamento in classifica.

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