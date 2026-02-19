- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Febbraio 19, 2026
Sport

Pallamano Serie A Silver: Lions Teramo pronti a sfidare Camerano per confermare la crescita

La Lions Teramo di pallamano maschile si prepara per una sfida importante che si terrà sabato al PalaPrincipi di Camerano contro la vice capolista della serie A Silver. Dopo un inizio di stagione difficile, la squadra sembra aver finalmente trovato il ritmo e l’intesa necessari per ottenere buoni risultati. Il Capitano Paolo Toppi ha dichiarato che, nonostante una rosa di giocatori di alto livello, le difficoltà iniziali hanno pesato sulla squadra. Tuttavia, il recupero degli effettivi e il tempo trascorso insieme in allenamento hanno permesso alla squadra di crescere e di mostrare un volto più solido nelle ultime partite.

Il Capitano Toppi ha sottolineato l’importanza di dare continuità ai risultati ottenuti e di dimostrare che la Lions Teramo è pronta a giocare un ruolo da protagonista nel campionato. La trasferta di sabato rappresenta dunque un test di maturità per la squadra, che arriva a questa partita con maggiore serenità e consapevolezza delle proprie capacità. L’obiettivo per il prossimo match è chiaro: confermare la crescita e cercare di ottenere un risultato positivo.

La Lions Teramo è pronta a giocare con determinazione e voglia di dimostrare il proprio valore sul campo. Con il recupero degli infortunati e la crescita dell’intesa di gruppo, la squadra è pronta a affrontare al meglio la sfida contro Camerano per confermare la propria crescita e ottenere punti importanti in classifica.

