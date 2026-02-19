Pallamano, Serie A Silver: Lions Teramo sfida Camerano per consolidare la crescita

La Lions Teramo si prepara per una sfida cruciale a Camerano sabato prossimo alle ore 18 presso il PalaPrincipi. Dopo un inizio di stagione complicato, la squadra sembra aver finalmente trovato il giusto ritmo e intesa tra i giocatori. Il capitano Paolo Toppi ha sottolineato l’importanza di questa partita e la crescita del gruppo nel corso dei mesi.

Toppi ha analizzato le difficoltà iniziali affrontate dal team, attribuendole principalmente agli infortuni e alla mancanza di conoscenza reciproca tra i giocatori. Tuttavia, la Lions Teramo ha lavorato duramente in palestra per migliorare l’intesa di squadra e ora si presenta alla sfida con maggiore serenità.

Il Capitano ha evidenziato il recupero degli effettivi come un elemento chiave per la risalita della squadra, sottolineando l’importanza del ritorno in forma di Thomas. Le ultime prestazioni contro Fasano e Chieti hanno mostrato una Lions Teramo più solida e determinata.

La trasferta a Camerano rappresenta un test di maturità per la squadra, che vuole confermare il proprio miglioramento e dimostrare di poter lottare per un ruolo da protagonista nel campionato. Toppi si è detto ottimista per il prosieguo della stagione e sicuro che la squadra sia pronta per affrontare le prossime sfide con maggiore determinazione.

