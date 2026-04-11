Pallamano, Serie A silver maschile: Lions Teramo vince contro Monteprandone con un poker da urlo

Nel palazzetto dello sport di Monteprandone si è disputata una partita di altissimo livello tra i padroni di casa e la Lions Teramo, valida per il campionato di Serie A silver maschile di pallamano.

I Lions Teramo hanno dato il via al match con una determinazione feroce, piazzando subito un parziale di 4-0 che sembrava aver steso i padroni di casa. Tuttavia, il Monteprandone non si è arreso e, approfittando di alcuni errori degli avversari, ha iniziato una lenta ma costante risalita, che ha portato alla completa rimonta portandoli in vantaggio per la prima volta sul punteggio di 7-6.

Nella seconda metà del primo tempo, il Teramo ha ripreso il controllo della partita grazie alle giocate del loro trascinatore Bernachea e agli interventi decisivi dell’estremo difensore Ajfrej, che hanno garantito al Teramo un vantaggio di due reti al termine del primo tempo.

All’inizio della ripresa, il Monteprandone è riuscito a portarsi in vantaggio di 4 reti, ma il Teramo non si è lasciato intimidire e grazie alle giocate di Bernachea ha ribaltato nuovamente il risultato, chiudendo la partita sul punteggio di 30-27 in loro favore.

Con questa vittoria, la Lions Teramo ha centrato la quarta vittoria consecutiva, consolidando il quarto posto in classifica e dimostrando di essere una squadra pronta a contendersi le posizioni di vertice del campionato.

Nella stessa giornata di campionato, il Cus Palermo ha superato il Serra Fasano per 30-18, l’Enna ha sconfitto il Chieti per 42-30, il Service Sannio ha battuto il Girgenti per 28-20 e il Romagna ha vinto contro il Camerano per 41-28.

La classifica vede l’Enna al primo posto con 26 punti, seguita da Camerano con 24, Romagna con 23, Palermo con 18, Teramo con 17, Monteprandone con 12, Serra Fasano con 9, Chieti con 8, Service Sannio con 6 e Girgenti con 5.

La Lions Teramo conferma così la sua forza e determinazione, proiettandosi lontano e dimostrando di essere pronta a competere con le migliori squadre del campionato.

Per ulteriori informazioni si può contattare Enio Remigio al numero 3519545917.