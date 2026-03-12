Pallamano Serie A Silver Maschile: Teramo pronta per la sfida contro il Sannio

La Pallamano Teramo: Cuore, Sudore e Futuro

Franco Di Giacinto, il team manager della Pallamano Teramo, si prepara alla cruciale battaglia di sabato a Benevento contro il Sannio con grande determinazione. Non solo un dirigente, ma un uomo che ha dedicato tutta la sua vita allo sport e che porta avanti la tradizione pallamanistica di Teramo con passione e sacrificio.

Di Giacinto, ex giocatore, ammette che ciò che più gli manca del suo passato in campo è l’adrenalina: “Dietro le quinte si soffre in modo diverso, ma il campo era un’altra cosa: lo spogliatoio, il contatto diretto… posso dire che oggi in panchina soffro molto di più rispetto a quando giocavo”.

Nonostante le difficoltà economiche e i ricambi generazionali, Teramo si conferma un punto di riferimento nel panorama pallamanistico nazionale. Di Giacinto sottolinea il legame viscerale della città con la pallamano e il sacrificio immenso che i giocatori e la società stessa compiono per portare avanti questa tradizione.

La missione del team manager è trasmettere ai giovani il valore del sacrificio e dell’impegno costante. Con l’obiettivo di trasformare il club in una struttura moderna e indipendente, si sogna la creazione della “Casa della Pallamano Teramana”, una struttura propria che generi ricavi in modo continuativo.

La trasferta di sabato contro il Sannio rappresenta una battaglia cruciale per la squadra. Di Giacinto vede negli occhi dei suoi giocatori una voglia di riscatto e di ambizione che fa ben sperare per il futuro: “Sabato sarà una battaglia. Vincere significherebbe mettere una seria ipoteca sulla tranquillità della classifica e iniziare a guardare con ambizione al quarto o quinto posto”.

La Pallamano Teramo continua a lottare per mantenersi al vertice, non solo come squadra ma come simbolo di una città che vive e respira pallamano. La passione, il sacrificio e la determinazione di Franco Di Giacinto e di tutto il team sono l’anima di questa realtà sportiva che non si arrende davanti alle difficoltà, ma lotta per un futuro più solido e radioso.