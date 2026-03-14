Pallamano Serie A Silver: Teramo espugna la Primo Service Sannio con una vittoria convincente

La Pallamano Teramo espugna la Primo Service Sannio aggiudicandosi la vittoria per 28-33 in una partita combattuta e tattica.

Il match, valido per il Campionato Serie A silver maschile, ha visto una fase iniziale equilibrata con entrambe le squadre alla ricerca del vantaggio. Il Teramo è riuscito a chiudere il primo tempo in vantaggio di tre reti, grazie all’ottima difesa e alla lucidità in attacco.

Al rientro dagli spogliatoi, il Sannio Service ha cercato di accorciare le distanze con una difesa più aggressiva, ma l’estremo difensore del Teramo, Hajfrej, ha garantito la solidità della squadra con interventi decisivi.

Gli uomini di punta, Tahar e Bernachea, hanno poi chiuso i conti con precisione chirurgica, portando a casa una vittoria voluta e meritata per il Teramo.

Con questi due punti, la squadra si rilancia verso i piani più alti della classifica, dimostrando maturità e determinazione. La vittoria contro la Primo Service Sannio rappresenta un importante passo avanti per la Pallamano Teramo, che conferma di poter competere ad alti livelli nel campionato in corso.