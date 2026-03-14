- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Marzo 14, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportPallamano Serie A Silver: Teramo espugna la Primo Service Sannio con una...
Sport

Pallamano Serie A Silver: Teramo espugna la Primo Service Sannio con una vittoria convincente

- Spazio Pubblicitario 02 -

La Pallamano Teramo espugna la Primo Service Sannio aggiudicandosi la vittoria per 28-33 in una partita combattuta e tattica.
Il match, valido per il Campionato Serie A silver maschile, ha visto una fase iniziale equilibrata con entrambe le squadre alla ricerca del vantaggio. Il Teramo è riuscito a chiudere il primo tempo in vantaggio di tre reti, grazie all’ottima difesa e alla lucidità in attacco.
Al rientro dagli spogliatoi, il Sannio Service ha cercato di accorciare le distanze con una difesa più aggressiva, ma l’estremo difensore del Teramo, Hajfrej, ha garantito la solidità della squadra con interventi decisivi.
Gli uomini di punta, Tahar e Bernachea, hanno poi chiuso i conti con precisione chirurgica, portando a casa una vittoria voluta e meritata per il Teramo.
Con questi due punti, la squadra si rilancia verso i piani più alti della classifica, dimostrando maturità e determinazione. La vittoria contro la Primo Service Sannio rappresenta un importante passo avanti per la Pallamano Teramo, che conferma di poter competere ad alti livelli nel campionato in corso.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it