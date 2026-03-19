Pallamano Serie A Silver: Teramo, il Presidente Chionchio carica la squadra per la sfida contro il Girgenti

Il Presidente dei Lions Teramo, Franco Chionchio, si prepara per la sfida di sabato contro il Girgenti, definendola come un momento cruciale per la squadra. Dopo una stagione segnata da infortuni, Chionchio vede ora la sua squadra pronta per un salto di qualità e per consolidarsi tra le prime posizioni della classifica.

“Sulla carta siamo favoriti e dopo Benevento deve iniziare un altro campionato,” ha dichiarato il Presidente. “Vogliamo una vittoria di prestigio, simile a quelle ottenute contro Romagna o Palermo. Sabato può essere la svolta, un risultato positivo ci proietterebbe con una nuova consapevolezza verso la prossima stagione, dove l’obiettivo sarà tornare a lottare per l’alta classifica”.

Il coach Pierandrea Izzi ha espresso fiducia e concentrazione in vista della partita, con l’obiettivo di conquistare il quinto posto e avvicinarsi alla zona alta della classifica. Il ritorno di giocatori chiave come Santolero e Garau permetterà alla squadra di schierare la formazione migliore per affrontare un avversario rinnovato rispetto alla gara d’andata.

La squadra si presenta all’appuntamento con il morale alto, dopo i successi nel derby di Chieti e a Benevento. Con lo sguardo già rivolto alla prossima sfida contro la vicecapolista Romagna, i Lions Teramo si preparano a dare il massimo nel match di sabato.

Il Presidente Chionchio, desidera trasformare la Lions Teramo in una società solida, capace di puntare sui giovani e di ridare alla città il ruolo di eccellenza che merita nel panorama nazionale. Con la salvezza ormai vicina, la squadra è pronta a lottare per traguardi più ambiziosi e a dare il massimo in campo.

L’appuntamento è per sabato alle ore 16:00 al Palasannicolò, dove i Lions Teramo cercheranno di conquistare una vittoria importante per il futuro della squadra e per confermare il loro impegno nel mondo della pallamano.