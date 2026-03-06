Pallamano, Serie A Silver Teramo: Il Presidente Chionchio guida la Lions verso la salvezza

Il cuore della Pallamano Teramo tra gloria passata e sogni futuri

Il Presidente Franco Chionchio:

Fermo il campionato di serie A Silver maschile abbiamo incontrato il presidente del sodalizio aprutino a cui abbiamo chiesto il bilancio di metà anno. Franco Chionchio non è solo un nome nel mondo della pallamano, è un’istituzione. La sua “immensa carriera” parla per lui, anni vissuti da protagonista assoluto sul campo, dove con la maglia del Teramo e della Nazionale ha scritto pagine indelebili di questo sport. Oggi, nel suo ruolo di Presidente della Lions Teramo, Chionchio mette la stessa grinta e la stessa visione tattica che lo hanno reso un campione, guidando la società in una fase di profonda ricostruzione e crescita.

In un recentissimo resoconto sull’andamento della stagione, il Presidente ha tracciato un bilancio lucido e sincero. Nonostante le aspettative iniziali fossero leggermente più alte, Chionchio ha voluto precisare che il percorso non è stato negativo, ma pesantemente condizionato dalla sfortuna. “Abbiamo avuto la sfortuna di parecchi infortuni, soprattutto quello di Bernacchea, che ha saltato le prime sei partite,” ha dichiarato. “Forse con lui avremmo ottenuto qualche punto in più”. L’obiettivo stagionale rimane una salvezza tranquilla. Dopo un periodo complicato, la squadra ha ritrovato la carreggiata grazie al pareggio contro il Serra Fasano e alla vittoria contro i cugini del Chieti. Ora, il traguardo è vicino: “Con tre punti in sette partite dovremmo avere la certezza matematica della salvezza”.

La visione di Chionchio per la Lions Teramo va oltre il semplice risultato immediato. Il Presidente è consapevole che, pur essendo le risorse economiche fondamentali, la vera forza risieda nella programmazione. La strategia è chiara, puntare sui giovani talenti e costruire una società che faccia della professionalità il suo marchio di fabbrica. I risultati di questo investimento iniziano a vedersi nel settore giovanile, un ambito che Chionchio ha preso in mano tre o quattro anni fa in condizioni critiche. Rispetto al passato, oggi si respira un’aria nuova. Quest’anno i ragazzi hanno sfiorato la qualificazione alle finali nazionali, un traguardo che fino a poco tempo fa sembrava “utopistico”.

Per Franco Chionchio, la Pallamano Teramo rappresenta una storia di eccellenza che merita di tornare a splendere. Il suo “sogno”, più che un semplice obiettivo, è quello di alzare costantemente l’asticella per riportare la squadra nella parte alta della classifica. Il legame con la città e con la tradizione è fortissimo, Teramo ha dato tantissimo alla pallamano italiana, sfornando campioni per la Nazionale, e il Presidente non vede l’ora di rivedere la società dove merita per storia e ambizione.

La sfida è lanciata: con la salvezza ormai a un passo, il futuro della Lions Teramo si tinge di speranza e di grandi progetti.

