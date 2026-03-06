Pallamano Serie A Silver: Teramo, il Presidente Chionchio tra gloria passata e sogni futuri

La Pallamano Teramo tra passato glorioso e ambizioni future

Il Presidente Franco Chionchio è una vera e propria istituzione nel mondo della pallamano, con una carriera da protagonista che parla da sola. Dopo aver indossato le maglie del Teramo e della Nazionale, oggi guida la Lions Teramo con la stessa grinta e visione tattica che lo hanno contraddistinto come campione.

In un incontro che ha avuto luogo durante la pausa del campionato di serie A Silver maschile, Chionchio ha fatto il punto sulla situazione della squadra. Nonostante alcuni infortuni abbiano condizionato la stagione, il Presidente ha confermato che l’obiettivo principale rimane una salvezza tranquilla.

Dopo un periodo complicato, la squadra sembra aver ritrovato la giusta direzione con una vittoria contro il Chieti e un pareggio contro il Serra Fasano. Secondo Chionchio, con tre punti nelle prossime sette partite, la salvezza matematica potrebbe essere garantita.

Oltre al risultato immediato, il Presidente ha una visione a lungo termine per la Lions Teramo, puntando sui giovani talenti e sulla costruzione di una società basata sulla professionalità. I primi risultati di questo investimento si vedono già nel settore giovanile, che ha sfiorato la qualificazione alle finali nazionali.

Chionchio crede fermamente che la Pallamano Teramo meriti di tornare alla gloria passata, con l’obiettivo di posizionarsi nella parte alta della classifica. Il legame con la città e con la tradizione è fondamentale per il Presidente, che vede nel futuro della squadra grandi progetti e speranze.

Con la salvezza sempre più vicina, la Lions Teramo si prepara a nuove sfide con determinazione e ambizione, pronta a riconquistare il suo posto nel panorama nazionale della pallamano.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Enio Remigio al numero 3519545917 o scrivere all’indirizzo email asdlionshandballteramo@gmail.com.