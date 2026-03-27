Pallamano Serie A Silver: Teramo ospita il Romagna in un match cruciale al Palasannicolò.

Tutto pronto al Palasannicolò per uno degli appuntamenti più attesi della stagione di pallamano. Sabato, alle ore 16:00, i Lions Teramo ospiteranno la Pallamano Romagna in un incontro che si preannuncia ad alto livello, sia per quanto riguarda la classifica sia per il prestigio che porta con sé.

La designazione arbitrale d’eccellenza, composta dai signori Dionisi e Maccarone, garantisce il massimo fair play in campo, essendo attualmente considerata la migliore coppia del panorama.

L’atmosfera è resa ancora più speciale dalle parole del Presidente Franco Chionchio, che ha ricordato con emozione i momenti indelebili della sua straordinaria carriera. Tra i successi internazionali ricordati, la Coppa Latina in Messico e il Bronzo ai Giochi del Mediterraneo. Chionchio ha inoltre parlato delle vittorie con i club e dei trionfi ottenuti come tecnico.

Il tecnico Pierandrea Izzi, invece, è concentrato sul presente e sulla sfida contro la forte Pallamano Romagna. “Sappiamo di incontrare una squadra molto forte e motivata,” ha dichiarato Izzi. “Noi però non faremo sconti a nessuno, dobbiamo vincere per rilanciarci verso la conquista del quarto posto.”

L’obiettivo della squadra è chiaro: battere il Romagna per dare un segnale forte al campionato. Izzi ha sottolineato l’importanza del “fattore campo” e della carica agonistica, chiedendo ai suoi ragazzi di essere “agguerriti” tra le mura amiche.

Un occhio di riguardo va ai giocatori Santolero, Garau e Aiello, grandi ex della serata, chiamati a fare la differenza contro i loro ex compagni.

Non resta che attendere con trepidazione il fischio d’inizio della partita, che si preannuncia avvincente e ricca di emozioni per i tifosi.