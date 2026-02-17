- Spazio Pubblicitario 01 -
Febbraio 17, 2026
Pallamano, Serie A Silver: Teramo punta tutto su Samah Hajfrej per il rush finale

Il destino di un portiere è spesso scritto nei riflessi, ma quello di Samah Hajfrej sembra essere scritto nella storia. Il talento cristallino classe 2003, cresciuto tra i pali del Modena e già protagonista in maglia azzurra giovanile, è oggi l’uomo copertina della Pallamano Teramo. Un innesto che ha portato non solo centimetri e reattività, ma anche un’iniezione di fiducia in una piazza che di grande pallamano se ne intende.

Samah Hajfrej, definito il nuovo “Muro” della Pallamano Teramo, è arrivato nel club biancorosso con determinazione e ambizione. “Questa società ha scritto grandi pezzi di storia della pallamano italiana. Fin dalla prima telefonata con i dirigenti ho sentito una fiducia tale che mi ha spinto a confermare la mia volontà di far parte di questa squadra in pochi minuti,” dichiara il portiere.

Il giovane portiere ha sottolineato l’importanza di poter lavorare con un’icona del ruolo come Pierluigi Di Marcello e ha elogiato l’accoglienza ricevuta dalla società e dai compagni di squadra. Il Presidente Franco Chionchio e il Team Manager Franco Di Giacinto sono stati definiti da Samah come pilastri fondamentali della squadra.

Il Teramo, rigenerato nelle ultime uscite e con il recente derby di Chieti che ha evidenziato la crescita dei giovani e l’arrivo di due nuovi innesti esperti, si prepara per affrontare il girone di ritorno con grande determinazione. “Stiamo maturando tutti, acquisendo esperienza fondamentale giorno dopo giorno,” afferma con lucidità Hajfrej.

Con ancora otto partite da giocare, il clima in casa Teramo è elettrico e la squadra è pronta a regalare soddisfazioni alla propria tifoseria. Samah Hajfrej guarda già al prossimo impegno: “Credo fortemente che regaleremo tante soddisfazioni ai nostri tifosi, partendo fin da subito dalla prossima battaglia in casa del Camerano.”

Il portiere modenese si è rivelato non solo un giocatore di grande talento, ma anche un leader capace di guidare il Teramo verso il successo. La società è fiduciosa nel futuro della squadra e conta su Hajfrej per continuare a stupire.

Con l’occasione, la Comunicazione Pallamano Teramo porgie i suoi più cordiali saluti e invita tutti i tifosi a sostenere la squadra in questa emozionante fase di campionato.

