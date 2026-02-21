Pallamano, Serie A Silver: Teramo sconfitto da Camerano, assenze rendono difficile la partita

Il Camerano domina il Lions Teramo nel Campionato di Serie A Silver maschile

Il Lions Teramo è stato sconfitto 33-25 dal Camerano in una partita di pallamano valida per la seconda giornata di ritorno del Campionato di Serie A Silver maschile. La squadra di Teramo è apparsa in difficoltà e penalizzata dalle numerose assenze durante l’incontro disputato al Palasport “Daniele Principi” di Camerano.

I padroni di casa sono riusciti a prendere il largo già nella prima frazione, chiudendo il primo tempo sul punteggio di 17-7 e mantenendo il vantaggio fino alla fine della partita. Il Lions Teramo ha affrontato la partita con soli 12 effettivi, tre dei quali erano portieri e solo nove giocatori di movimento a disposizione.

Le assenze di alcuni giocatori chiave come Tahar, rimasto a riposo per problemi muscolari, e Murri, assente per impegni lavorativi, hanno pesato sulla prestazione della squadra. Inoltre, i nuovi acquisti Santolero e Garau non erano disponibili per la trasferta contro il Camerano.

Nonostante un piccolo recupero nel finale della partita, il divario accumulato ha reso impossibile per il Lions Teramo raggiungere i padroni di casa. L’unico a tenere alta la bandiera in termini realizzativi per Teramo è stato Bernachea, che ha segnato ben 12 reti.

Il prossimo impegno del Lions Teramo sarà fuori casa contro il Sannio il 14 marzo, dopo due settimane di stop. La classifica vede il Romagna al primo posto con 19 punti, seguito da Enna e Camerano con 18 punti ciascuno.

Le prestazioni offensive di Bilò e Belardinelli per il Camerano, insieme alla solida prova di Vilara, hanno contribuito alla vittoria della squadra di casa. Il Lions Teramo dovrà fare tesoro di questa esperienza e concentrarsi sulla prossima sfida per cercare di risalire in classifica.

